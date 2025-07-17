Мировую рекордсменку в марафонском беге отстранили из-за допинга

В пробе Рут Чепнгетич был обнаружен диуретик гидрохлоротиазид. Глава Athletics Integrity Unit Бретт Клотье отметил, что 19 апреля кенийская спортсменка добровольно согласилась на временное отстранение, пока AIU ведет расследование

Рут Чепнгетич (Фото: Michael Reaves / Getty Images)

Мировая рекордсменка в марафонском беге Рут Чепнгетич (Кения) временно отстранена от соревнований за использование запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс-служба независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).

В пробе, которая была взята 14 марта 2025 года, был обнаружен диуретик гидрохлоротиазид. Предполагаемая концентрация запрещенного вещества в пробе 3800 нг/мл.

Глава AIU Бретт Клотье отметил, что 19 апреля спортсменка добровольно согласилась на временное отстранение пока идет расследование.

В октябре 2024 года Чепнгетич на Чикагском марафоне установила рекорд, преодолев дистанцию за 2 часа 9 минут 57 секунд.

30-летняя Чепнгетич является чемпионкой мира 2019 года в марафоне.