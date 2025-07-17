Мировую рекордсменку в марафонском беге отстранили из-за допинга
Мировая рекордсменка в марафонском беге Рут Чепнгетич (Кения) временно отстранена от соревнований за использование запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс-служба независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).
В пробе, которая была взята 14 марта 2025 года, был обнаружен диуретик гидрохлоротиазид. Предполагаемая концентрация запрещенного вещества в пробе 3800 нг/мл.
Глава AIU Бретт Клотье отметил, что 19 апреля спортсменка добровольно согласилась на временное отстранение пока идет расследование.
В октябре 2024 года Чепнгетич на Чикагском марафоне установила рекорд, преодолев дистанцию за 2 часа 9 минут 57 секунд.
30-летняя Чепнгетич является чемпионкой мира 2019 года в марафоне.
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