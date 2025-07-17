Поветкин отреагировал на гибель тренера в ходе боевого задания в Африке

Нестеров многие годы входил в команду Поветкина, был его тренером по силовой подготовке и спарринг-партнером. Кроме того, он был президентом федерации бокса подмосковного Чехова

Фото: Global Look Press

Олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин назвал погибшего при выполнении боевого задания в одной из стран Западной Африки тренера Игоря Нестерова настоящим патриотом.

«Игорь был настоящим другом и патриотом нашей страны. Он был на СВО, потом уехал в другую страну. Там погиб», — цитирует Поветкина ТАСС.

Нестеров многие годы входил в команду Поветкина, был его тренером по силовой подготовке и спарринг-партнером. Кроме того, он был президентом федерации бокса подмосковного Чехова.

Поветкин на профессиональном ринге провел 40 боев, в которых одержал 36 побед. Он был чемпионом WBA в 2011–2013 годах. На любительском уровне боксер выиграл Олимпиаду в Афинах, чемпионат мира (2003) и два чемпионата Европы (2002, 2004).

Поветкину 45 лет, он является чемпионом Олимпийских игр (2004), чемпионом мира (2003), двукратным чемпионом Европы (2002, 2004). В профессиональном боксе он становился временным чемпионом мира по версии Всемирной боксерского совета и регулярным чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в тяжелом весе. На его счету 36 побед (25 нокаутом) на профессиональном ринге, три поражения и одна ничья. Поветкин завершил карьеру в 2021 году, в мае 2024 года его назначили заместителем губернатора Вологодской области, однако в декабре он покинул занимаемую должность.