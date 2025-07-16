Тренер Поветкина погиб при выполнении боевого задания в Западной Африке
Игорь Нестеров, тренер бывшего чемпиона мира по боксу среди профессионалов и олимпийского чемпиона Александра Поветкина, погиб в Африке. Об этом сообщается в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) промоутерской компании «Мир бокса».
«Уход Игоря Нестерова — большая утрата для всей боксерской семьи. Тяжело и горько осознавать, что его больше нет с нами. От лица промоутерской компании «Мир бокса» выражаем глубокие соболезнования родным и близким Игоря», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Нестеров погиб при выполнении боевого задания в одной из стран Западной Африки. Никаких других подробностей не уточняется.
Нестеров многие годы входил в команду Поветкина, был его тренером по силовой подготовке и спарринг-партнером. Кроме того, он был президентом федерации бокса подмосковного Чехова.
Поветкин на профессиональном ринге провел 40 боев, в которых одержал 36 побед. Он был чемпионом WBA в 2011–2013 годах. На любительском уровне боксер выиграл Олимпиаду в Афинах, чемпионат мира (2003) и два чемпионата Европы (2002, 2004).
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