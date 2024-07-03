Азербайджанский боец ММА Рзаев извинился за фразу «русская свинья»

Федерация бокса России дисквалифицировала спортсмена из Азербайджана, а также обратилась в прокуратуру по факту оскорблений на национальной почве

Джавид Рзаев (Фото: djavid_rz / Instagram (владелец соцсети Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России))

Азербайджанский боец смешанных единоборств Джавид Рзаев, оскорбивший россиянина Артура Кулинского на турнире по кулачным боям, принес публичные извинения за слова «русская свинья». Спортсмен выложил ролик с обращением у себя в Instagram (владелец соцсети Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Хочу извиниться перед всеми русскими людьми, перед всей Россией, перед русским обществом. Да просто перед всеми, чьи чувства я задел. Я дурак, безмозглый баран. Я буду пытаться заслужить ваше прощение своими поступками. Это не оправдание, но я был после боя на эмоциях, пропустил очень много ударов. Я раскаиваюсь, мне очень неприятна вся эта ситуация. Я очень надеюсь, что вы меня простите», — заявил Рзаев.

Боец также добавил, что Россия — это его дом, и он ощущает себя одним целым с русскими, поэтому никогда не мог предположить, что ему придется извиняться за подобное выражение.

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Инцидент с оскорблением произошел во время последнего турнира по кулачным боям организации Hardcore, на котором Рзаев победил россиянина Сергея Приходько. После боя азербайджанский спортсмен вступил в перепалку с бойцом Артуром Кулинским, назвав его «русской свиньей». Кроме того, Рзаев пытался устроить драку.

Глава Hardcore Анатолий Сульянов остановил азербайджанского бойца, попросив его принести извинения российскому спортсмену, после чего Рзаев извинился. Позже он также записал видеообращение, в котором заявил, что его слова были обращены исключительно к Кулинскому, а не ко всем жителям России.

Поздно вечером во вторник, 2 июня, стало известно, что Федерация бокса России обратилась в Генеральную прокуратуру из-за оскорблений на национальной почве, а также дисквалифицировала Рзаева. Кроме того, организация продолжает проводить проверку в отношении промоутера.