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Эксклюзив

Как телезрители в России смотрели матчи Евро-2024

Евро-2024 вызвал интерес у россиян, несмотря на отсутствие на турнире национальной сборной. Решающий матч между Испанией и Англией посмотрели почти 3,8 млн телезрителей. Но финал Евро-2020 смотрели на ТВ в два раза больше россиян
Фото: Justin Setterfield / Getty Images
Фото: Justin Setterfield / Getty Images

Трансляцию финала чемпионата Европы по футболу 2024, завершившегося 14 июля победой сборной Испании, посмотрели по телевизору в два раза меньше россиян, чем финал предыдущего Евро-2020. Это следует из предоставленных РБК данных компании Mediascope, занимающейся измерениями телевизионной и интернет-аудитории в России.

Как считали

Данные Mediascope, уполномоченного Роскомнадзором на измерение телевизионной аудитории, представлены по жителям всей России старше четырех лет. Учитывается домашний и дачный просмотр. Рейтинг — среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения. Доля аудитории — количество зрителей трансляции относительно всей телеаудитории. Приведенные показатели отражают средние цифры по матчам. В случае, если трансляция матча была разбита на несколько частей, данные пересчитаны и объединены.

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Финальный этап Евро-2024 проходил с 14 июня по 14 июля в Германии. Сборную России к участию в чемпионате не допустили, но матчи турнира в России транслировали «Матч ТВ» и Okko.

Согласно данным Mediascope, первый матч турнира, в котором играли Германия и Шотландия, посмотрели на «Матч ТВ» более 1,4 млн россиян. Доля аудитории, то есть процент смотревших трансляцию телезрителей от всех тех, у кого на тот момент был включен телевизор, составила 5%. Рейтинг трансляции, то есть среднее количество человек, смотревших телепрограмму, составил 1%.

Финальный матч чемпионата, в котором за первенство сражались Испания и Англия, посмотрели почти 3,8 млн россиян, доля трансляции составила 13,4%, рейтинг — 2,8%. Финал европейского чемпионата ожидаемо возглавил топ-5 самых популярных у зрителей матчей. За ним следует четвертьфинальная игра между Испанией и Германий (ее рейтинг составил 2,5%, доля — 11,6%), затем трансляция четвертьфинала Англия — Швейцария (рейтинг — 2,2%, доля — 10,2%). На четвертом месте расположился матч полуфинала (Испания-Франция), доля которого составила 10,1%, а рейтинг — 2,1%. Замыкает пятерку лидеров трансляция 1/8 финала, матч между Австрией и Турцией (рейтинг — 1,9%, доля — 9,6%).

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У «Матч ТВ» трансляции соревнований только за первые десять дней Евро-2024 (с 10 по 23 июня) попали в топ-100 самых рейтинговых трансляции в городах с населением свыше 100 тыс. жителей, отмечали ранее СМИ со ссылкой на данные Mediascope. В последний раз такой успех у телеканала был во время ЧМ-2022, указывало издание Metarating.

Интерес к чемпионату Европы по футболу сохранился, несмотря на отсутствие сборной России, но число телезрителей по сравнению с предыдущим Евро-2020 снизилось более чем в два раза, свидетельствуют данные Mediascope. В 2021 году (из-за пандемии COVID-19 турнир состоялся на год позже) трансляцию финального матча между Италией и Англией на телеканале «Россия 1» посмотрели более 8,5 млн человек. Показатели рейтинга составляли тогда 6,3% (то есть были вдвое выше, чем у финального матча в этом году).

В рамках Евро-2020 сборная России участвовала в турнире, но не смогла выйти в плей-офф чемпионата, заняв после группового этапа последнее место в турнирной таблице. Тогда чемпионат проходил не в одной стране, как в этом году, а сразу в 11 городах разных стран Европы. Четвертьфинал между сборными Швейцарии и Испании состоялся в Санкт-Петербурге.

Число зрителей, смотревших чемпионат Европы по футболу по телевизору, в этом году оказалось меньше, чем на Евро-2020, потому что аудиторию перетянули онлайн-платформы, считает экс-глава спортивных проектов Rambler и Okko Михаил Гершкович. «Во-первых, некоторые матчи транслировало Okko, во-вторых, «Матч ТВ» делился своим плеером с разными онлайн-кинотеатрами. Следовательно, вся остальная аудитория смотрела матчи на онлайн-платформах», — говорит Гершкович.

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Ксения Куропятникова
Евро-2024 Футбол телевидение Mediascope
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