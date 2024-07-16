Названы лучшие голы Евро-2024

Гол Ямаля в ворота сборной Франции признали лучшим на Евро-2024

Первое место в топ-10 занял точный удар испанца Ламина Ямаля из-за пределов штрафной в дальнюю девятку в полуфинальном матче против сборной Франции

Ламин Ямаль (Фото: Justin Setterfield / Getty Images)

УЕФА на своем сайте назвал топ-10 лучших голов прошедшего чемпионата Европы по футболу.

Лучшим был признан гол испанца Ламина Ямаля в полуфинальном матче против сборной Франции (2:1). Форвард «Барселоны» в этой игре отличился ударом из-за пределов штрафной в дальнюю девятку.

На втором месте оказался гол английского полузащитника Джуда Беллингема, который в 1/8 финала забил ударом через себя Словакии в компенсированное ко второму тайму время.

Тройку лучших голов замкнул дальний удар швейцарца Джердана Шакири в матче группового турнира против шотландцев (1:1).

В десятку также вошли голы румына Николае Станчу (Украине в матче группового турнира), турок Арды Гюлера и Мерта Мюлдюра (Грузии в группе), испанца Фабиана Руиса (Хорватии в группе), англичанина Олли Уоткинса (Нидерландам в полуфинале), итальянца Маттиа Дзакканьи (Хорватии в группе) и голландца Хави Симонса (Англии в полуфинале).

Победителем Евро стала сборная Испании, которая в финале обыграла команду Англии со счетом 2:1.