Еще 10 игроков молодежной команды клуба КХЛ отстранили за мельдоний
Еще десять игроков уфимского «Толпара», помимо дисквалифицированных в феврале, временно отстранены за обнаруженный в их пробах мельдоний. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
В пробах этих 10 хоккеистов мельдоний обнаружен «в концентрации ниже минимального требуемого уровня для отчетности о неблагоприятном результате анализа».
«Данные пробы были сданы позже проб тех хоккеистов, по чьим делам РУСАДА вынес решения в феврале 2024 года», — отметили в допинговом агентстве.
В феврале РУСАДА дисквалифицировало семерых хоккеистов «Толпара» на один год (с учетом зачтенного отбытого отстранения они уже могут играть).
В августе прошлого года телеграм-каналы «Мутко против» и Baza сообщили, что руководство клуба нашло допинг у всех игроков, кроме травмированных.
«Толпар» входит в систему клуба КХЛ «Салават Юлаев» и выступает в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ).
Мельдоний запрещен с 2016 года, но еще в 2023-м он был самым часто выявляемым допингом в пробах российских спортсменов.
Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня
Трудности найма. Как подбирают и удерживают производственный персонал
Тренды производства и торговли минеральными удобрениями
Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации
На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности
Живой организм. Кто и зачем развивает биотехнологии в России
Четыре кита цифровизации. На что делают ставку компании-лидеры
Фактор успеха. От чего зависят результаты цифровой трансформации