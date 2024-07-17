Еще 10 игроков молодежной команды клуба КХЛ отстранили за мельдоний

Допинг-скандал в «Толпаре» начался еще в апреле 2023 года. Первые семь наказанных за мельдоний хоккеистов уже отбыли дисквалификацию. Еще у 10 концентрация препарата была ниже, чем требуется для негативного теста, но их отстранили

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Еще десять игроков уфимского «Толпара», помимо дисквалифицированных в феврале, временно отстранены за обнаруженный в их пробах мельдоний. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В пробах этих 10 хоккеистов мельдоний обнаружен «в концентрации ниже минимального требуемого уровня для отчетности о неблагоприятном результате анализа».

«Данные пробы были сданы позже проб тех хоккеистов, по чьим делам РУСАДА вынес решения в феврале 2024 года», — отметили в допинговом агентстве.

В феврале РУСАДА дисквалифицировало семерых хоккеистов «Толпара» на один год (с учетом зачтенного отбытого отстранения они уже могут играть).

В августе прошлого года телеграм-каналы «Мутко против» и Baza сообщили, что руководство клуба нашло допинг у всех игроков, кроме травмированных.

«Толпар» входит в систему клуба КХЛ «Салават Юлаев» и выступает в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ).

Мельдоний запрещен с 2016 года, но еще в 2023-м он был самым часто выявляемым допингом в пробах российских спортсменов.