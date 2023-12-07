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Спорт ,  
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РУСАДА назвало самый популярный допинг у российских спортсменов

РУСАДА: «Мельдоний в этом году лидирует среди обнаруженного в пробах допинга»
Вероника Логинова считает, что рекордное число положительных проб на мельдоний в этом году связано с более интенсивным тестированием в регионах, где спортсмены иногда не знают, в каких препаратах он содержится
Вероника Логинова
Вероника Логинова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова сообщила, что в этом году в допинг-пробах российских спортсменов 32 раза обнаружили мельдоний, наиболее часто встречаемый в анализах препарат из запрещенных. Ее слова приводит ТАСС.

«Такое случилось впервые, уже зафиксировано 32 случая его употребления. Второе место предсказуемо занимают анаболики. Выявлялись в этом году и стимуляторы, и каннабиноиды, и кокаин, к сожалению, у спортсмена был обнаружен, но в лидерах у нас мельдоний», — сказала Логинова на конференции «Спортмед-2023».

Гендиректор РУСАДА связала частоту выявления мельдония с тем, что вместо международных турниров стали чаще проводить проверки на соревнованиях в регионах. Логинова отметила, что иногда звучат «нелепые» объяснения вроде «а разве милдронат — это и есть мельдоний?».

РУСАДА сообщило о рекордном числе связанных с мельдонием нарушений
Спорт
Фото:Замир Усманов / ТАСС

Мельдоний запрещен Всемирным антидопинговым агентством (WADA) с 1 января 2016 года и в первые же месяцы после запрета был обнаружен в пробах почти 300 россиян.

Позднее WADA оправдало большинство спортсменов из-за появившихся исследований о более длительных, чем ожидалось, сроках вывода мельдония из организма.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
допинг РУСАДА мельдоний

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