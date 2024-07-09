Следствие занялось допинг-скандалом в команде из системы клуба КХЛ

В феврале РУСАДА дисквалифицировала семерых хоккеистов «Толпара» на один год за нарушение антидопинговых правил

Фото: Telegram-канал ХК «Толпар»

Правоохранительные органы подключились к расследованию в отношении персонала уфимского хоккейного клуба «Толпар», семь игроков которого отбывают дисквалификацию за допинг. Об этом «РИА Новости» сообщила гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.

«Расследование в отношении персонала хоккейного клуба «Толпар» продолжается, — заявила Логинова. — Оно проводится как правоохранительными органами, так и отделом расследований РУСАДА».

Скандал вокруг клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Толпар», входящего в структуру команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев», начался в апреле 2023 года. Тогда несколько игроков сдали положительные допинг-пробы на мельдоний.

В итоге в конце февраля 2024 года РУСАДА дисквалифицировала семерых хоккеистов «Толпара» на один год за нарушение антидопинговых правил.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) включило мельдоний в список запрещенных веществ 1 января 2016 года. В первые месяцы действия запрета допинг-пробы почти 300 российских спортсменов дали положительный результат на него. Позднее WADA опубликовало данные исследования по срокам вывода вещества из организма, по итогам которого большая часть спортсменов была оправдана.