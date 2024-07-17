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Президент спортивной федерации обвинил МОК в гибели российского тренера

Президент спортивной федерации обвинил МОК в гибели российского тренера
По словам Архипова, тренер Адаев был в подавленном состоянии после того, как его воспитанника Штыля не пустили на Олимпиаду.
Дмитрий Адаев
Дмитрий Адаев

Смерть тренера сборной России по гребле на байдарках и каноэ Дмитрия Адаева в том числе и на совести чиновников из Международного олимпийского комитета (МОК), заявил «Матч ТВ» президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов.

«Смерть Димы Адаева в том числе на совести чиновников МОК, это мое личное мнение. Адаев был в подавленном состоянии после того, как его воспитанника Штыля не пустили на Олимпиаду, он был сильно опечален», — сказал Архипов.

Воспитанник Адаева Иван Штыль прошел олимпийский отбор, завоевал лицензию, но в итоге он не был допущен на Олимпийские игры в Париже Международным олимпийским комитетом.

О смерти Адаева стало известно вчера, ему было 40 лет. Издание «Взгляд-инфо», писало, что он попал в ДТП по пути на соревнования на трассе Курск — Саратов в Аннинском районе Воронежской области.

Адаев был мастером спорта международного класса, заслуженным тренером России. В том числе он работал с пятикратным чемпионом мира Алексеем Коровашковым, который выступит на предстоящих Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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