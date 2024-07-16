Тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ Адаев погиб в ДТП в 40 лет

Тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ погиб в ДТП

Дмитрию Адаеву было 40 лет. Он попал в смертельное ДТП в Воронежской области по пути на соревнования

Тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ Дмитрий Адаев погиб в возрасте 40 лет. Об этом сообщается на сайте Минспорта Саратовской области.

«Министерство спорта области выражает глубокие соболезнования семье, родным и близким, воспитанникам Дмитрия Адаева. Весь спортивный мир скорбит вместе с вами», — говорится в сообщении.

Как сообщает «Взгляд-инфо», Адаев попал в ДТП по пути на соревнования на трассе Курск — Саратов в Аннинском районе Воронежской области.

Адаев был призером чемпионата Европы, победителем первенства Европы, чемпионом мира 2010 года среди студентов. После окончания спортивной карьеры стал тренером.

Адаев — мастер спорта международного класса, заслуженный тренер России. В том числе он был тренером пятикратного чемпиона мира Алексея Коровашкова, который выступит на предстоящих Олимпийских играх 2024 года в Париже.