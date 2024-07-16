Тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ погиб в ДТП
Тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ Дмитрий Адаев погиб в возрасте 40 лет. Об этом сообщается на сайте Минспорта Саратовской области.
«Министерство спорта области выражает глубокие соболезнования семье, родным и близким, воспитанникам Дмитрия Адаева. Весь спортивный мир скорбит вместе с вами», — говорится в сообщении.
Как сообщает «Взгляд-инфо», Адаев попал в ДТП по пути на соревнования на трассе Курск — Саратов в Аннинском районе Воронежской области.
Адаев был призером чемпионата Европы, победителем первенства Европы, чемпионом мира 2010 года среди студентов. После окончания спортивной карьеры стал тренером.
Адаев — мастер спорта международного класса, заслуженный тренер России. В том числе он был тренером пятикратного чемпиона мира Алексея Коровашкова, который выступит на предстоящих Олимпийских играх 2024 года в Париже.
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