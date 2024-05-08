 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Российские каноисты завоевали лицензию на Олимпиаду-2024

Российские каноисты Коровашков и Штыль завоевали лицензию на Олимпиаду-2024
Алексей Коровашков и Иван Штыль выиграли европейский отборочный турнир в каное-двойках на дистанции 500 м
Иван Штыль
Иван Штыль (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Россияне Алексей Коровашков и Иван Штыль выиграли европейский квалификационный турнир к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

Соревнования проходят в Сегеде (Венгрия). Коровашков и Штыль победили в каное-двойках на дистанции 500 м, показав результат 1 минута 37,57 секунды.

Россияне, которые выступают в нейтральном статусе, завоевали лицензию на Игры-2024. Только победители этого турнира получают путевки на Игры.

Украина пожаловалась на допуск российских гребцов на отбор ОИ в Венгрии
Спорт
Павел Петров, Виктор Мелантьев, Михаил Павлов и Иван Штыль на ЧМ-2018

Светлана Черниговская и Анастасия Долгова заняли второе место в финале в байдарках-двойках на 500 м и не смогли получить олимпийские лицензии.

Соревнования в Сегеде продолжатся 9 мая. Всего в Венгрии выступают девять российских гребцов.

Коровашков — бронзовый призер ОИ-2012 в каноэ-двойке на 1000 м, пятикратный чемпион мира. Штыль — серебряный призер ОИ-2012 в каноэ-одиночке на 200 м, 17-кратный чемпион мира.

На прошлой неделе Национальный олимпийский комитет Украины пожаловался в МОК на допуск российских гребцов на олимпийский отбор в Венгрии. Экипажи-двойки украинцы сочли нарушением рекомендаций МОК.

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте сообщил, что на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе смогут отобраться не более 55 российских атлетов. В критериях допуска есть ограничения: спортсмены не должны быть замечены в поддержке российской военной операции, а также иметь связи с силовыми ведомствами.

Генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елена Исхакова в конце марта заявила «Матч ТВ», что по итогам отбора спортсмены сами будут решать, поедут ли они в нейтральном статусе на Олимпиаду.

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
Продавец: ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2024 гребной спорт
Материалы по теме
Российские гребцы отказались от участия в Олимпиаде
Спорт
МОК не будет вручать россиянам перешедшие им медали Олимпиады
Спорт
Матыцин пообещал максимально стимулировать российских олимпийцев
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 16:17
«Газпром» объявил о продаже недвижимости в Москве Бизнес, 18:41
Власти Киева переименовали проспект Правды в проспект Европейского союза Политика, 18:40
В «БКС Мир Инвестиций» назвали 4 облигации для защиты от ослабления рубля Инвестиции, 18:35
Рада одобрила закон об участии осужденных в военных действиях Политика, 18:30
«Рубин» наказал футболиста за шутку про «денежки на карту» Спорт, 18:25
Казахстанский клуб КХЛ назначил нового главного тренера Спорт, 18:14
Вильфанд рассказал, сколько будет идти снег в Москве Общество, 18:12
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Летние кухни для дачи: какие бывают и как построить своими руками Недвижимость, 18:12
Замминистра обороны Иванова перевели в двухместную камеру Общество, 18:11
Летние кухни для дачи: какие бывают и как построить своими руками Недвижимость, 18:09
Адвокат Иванова подтвердил, что замминистра обороны отстранили от работы Политика, 18:07
Hardcore подал заявление в СК на экс-бойца промоушена Абдурахманова Спорт, 18:06
Суд ЕС отклонил иск сестры Усманова о снятии санкций Политика, 18:00
Raiffeisen Bank отказался от покупки доли в Strabag Финансы, 17:55