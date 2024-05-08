Российские каноисты завоевали лицензию на Олимпиаду-2024

Российские каноисты Коровашков и Штыль завоевали лицензию на Олимпиаду-2024

Алексей Коровашков и Иван Штыль выиграли европейский отборочный турнир в каное-двойках на дистанции 500 м

Иван Штыль (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Россияне Алексей Коровашков и Иван Штыль выиграли европейский квалификационный турнир к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

Соревнования проходят в Сегеде (Венгрия). Коровашков и Штыль победили в каное-двойках на дистанции 500 м, показав результат 1 минута 37,57 секунды.

Россияне, которые выступают в нейтральном статусе, завоевали лицензию на Игры-2024. Только победители этого турнира получают путевки на Игры.

Светлана Черниговская и Анастасия Долгова заняли второе место в финале в байдарках-двойках на 500 м и не смогли получить олимпийские лицензии.

Соревнования в Сегеде продолжатся 9 мая. Всего в Венгрии выступают девять российских гребцов.

Коровашков — бронзовый призер ОИ-2012 в каноэ-двойке на 1000 м, пятикратный чемпион мира. Штыль — серебряный призер ОИ-2012 в каноэ-одиночке на 200 м, 17-кратный чемпион мира.

На прошлой неделе Национальный олимпийский комитет Украины пожаловался в МОК на допуск российских гребцов на олимпийский отбор в Венгрии. Экипажи-двойки украинцы сочли нарушением рекомендаций МОК.

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте сообщил, что на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе смогут отобраться не более 55 российских атлетов. В критериях допуска есть ограничения: спортсмены не должны быть замечены в поддержке российской военной операции, а также иметь связи с силовыми ведомствами.

Генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елена Исхакова в конце марта заявила «Матч ТВ», что по итогам отбора спортсмены сами будут решать, поедут ли они в нейтральном статусе на Олимпиаду.