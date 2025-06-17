Фетисов заявил, что Россия «уже и не очень-то хоккейная держава»

Двукратный олимпийский чемпион считает, что Россия потеряла влияние на мировой хоккей, поэтому национальную команду и не допустили на Игры-2026

Вячеслав Фетисов (Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press)

Россия перестала быть хоккейной державой из-за недопуска национальной команды на Олимпийские игры 2026 года, заявил «РИА Новости» двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

«Если с нами так поступают, значит, мы уже и не очень-то хоккейная держава. Видимо, мы потеряли влияние на мировой хоккей, нас уже некому защищать», — сказал Фетисов.

В Международной федерации хоккея (IIHF) ранее заявили, что сборная России не вошла в окончательный состав участников олимпийского турнира. Российскую команду заменит сборная Франции.

Российская команда отстранена с 2022 года и пропустила уже четыре чемпионата мира. На Играх-2018 россияне выиграли золото, а в 2022-м взяли серебро.