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Олимпиада-2026 ,  
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Фетисов заявил, что Россия «уже и не очень-то хоккейная держава»

Сюжет
Олимпиада-2026
Двукратный олимпийский чемпион считает, что Россия потеряла влияние на мировой хоккей, поэтому национальную команду и не допустили на Игры-2026
Вячеслав Фетисов
Вячеслав Фетисов (Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press)

Россия перестала быть хоккейной державой из-за недопуска национальной команды на Олимпийские игры 2026 года, заявил «РИА Новости» двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

«Если с нами так поступают, значит, мы уже и не очень-то хоккейная держава. Видимо, мы потеряли влияние на мировой хоккей, нас уже некому защищать», — сказал Фетисов.

Вылетевшая из элиты Франция заменила сборную России на Олимпиаде
Спорт
Фото:Elsa / Getty Images

В Международной федерации хоккея (IIHF) ранее заявили, что сборная России не вошла в окончательный состав участников олимпийского турнира. Российскую команду заменит сборная Франции.

Российская команда отстранена с 2022 года и пропустила уже четыре чемпионата мира. На Играх-2018 россияне выиграли золото, а в 2022-м взяли серебро.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей Вячеслав Фетисов сборная России по хоккею Международная федерация хоккея (IIHF) Олимпиада-2026
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