Фетисов заявил, что Россия «уже и не очень-то хоккейная держава»
Россия перестала быть хоккейной державой из-за недопуска национальной команды на Олимпийские игры 2026 года, заявил «РИА Новости» двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
«Если с нами так поступают, значит, мы уже и не очень-то хоккейная держава. Видимо, мы потеряли влияние на мировой хоккей, нас уже некому защищать», — сказал Фетисов.
В Международной федерации хоккея (IIHF) ранее заявили, что сборная России не вошла в окончательный состав участников олимпийского турнира. Российскую команду заменит сборная Франции.
Российская команда отстранена с 2022 года и пропустила уже четыре чемпионата мира. На Играх-2018 россияне выиграли золото, а в 2022-м взяли серебро.
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