Флаг ДНР вывесили на трибуне на матче Евро между Украиной с Румынией

Флаг попал в трансляцию, он находился на трибуне с болельщиками сборной Румынии. Украинцы проиграли в этом матче со счетом 0:3

Фото: Carl Recine / Getty Images

Флаг ДНР появился на трибуне, где сидели румынские болельщики, во время матча с Украиной на чемпионате Европы в Германии. Как пишут Sport24 и телеграм-канал Mash, флаг республики, в сентябре 2022 года присоединившейся к России, попал в трансляцию. Сколько он провисел, не сообщается.

Украинцы проиграли со счетом 0:3. Матч прошел в Мюнхене.

В понедельник стало известно, что УЕФА запретил приносить российские флаги на трибуны во время матчей сборной Украины.

Ранее российские флаги появлялись на трибунах во время матчей Германия — Шотландия и Сербия — Англия.

Сборная России с февраля 2022 года отстранена от турниров УЕФА.