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Евро-2024 ,  
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Сборные Украины и Румынии назвали составы на матч Евро

Сборные Украины и Румынии назвали составы на матч Евро-2024 в Мюнхене
Сюжет
Евро-2024
В стартовый состав украинцев вошли Андрей Лунин, Михаил Мудрик, Артем Довбик, Виктор Цыганков

Сборные Украины и Румынии назвали стартовые составы на матч первого тура группы E чемпионата Европы по футболу.

Встреча пройдет в Мюнхене.

С первых минут на поле в составе украинской команды выйдут: Андрей Лунин (вратарь), Александр Зинченко, Николай Матвиенко, Илья Забарный, Ефим Конопля, Николай Шапаренко, Георгий Судаков, Тарас Степаненко, Михаил Мудрик, Артем Довбик, Виктор Цыганков.

На форме сборной Украины для матча Евро с Румынией допустили ошибку
Спорт
Фото:Телеграм-канал УАФ

Состав сборной Румынии: Флорин Ницэ (вратарь), Андрей Рациу, Раду Дрэгушин, Андрей Буркэ, Никушор Банку, Мариус Марин, Деннис Ман, Рэзван Марин, Николае Станчу, Флоринел Коман, Денис Дрэгуш.

В группе Е также играют команды Бельгии и Словакии, их встреча начнется в 19:00 мск. 

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Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Евро-2024 сборная Украины по футболу сборная Румынии по футболу

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