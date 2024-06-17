Сборные Украины и Румынии назвали составы на матч Евро
Сборные Украины и Румынии назвали стартовые составы на матч первого тура группы E чемпионата Европы по футболу.
Встреча пройдет в Мюнхене.
С первых минут на поле в составе украинской команды выйдут: Андрей Лунин (вратарь), Александр Зинченко, Николай Матвиенко, Илья Забарный, Ефим Конопля, Николай Шапаренко, Георгий Судаков, Тарас Степаненко, Михаил Мудрик, Артем Довбик, Виктор Цыганков.
Состав сборной Румынии: Флорин Ницэ (вратарь), Андрей Рациу, Раду Дрэгушин, Андрей Буркэ, Никушор Банку, Мариус Марин, Деннис Ман, Рэзван Марин, Николае Станчу, Флоринел Коман, Денис Дрэгуш.
В группе Е также играют команды Бельгии и Словакии, их встреча начнется в 19:00 мск.
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