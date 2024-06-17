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Евро-2024 ,  
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Сербские фанаты подрались друг с другом на Евро из-за флага Албании

Сюжет
Евро-2024
По данным сербского издания Telegraf, конфликт спровоцировал албанец, который быстро покинул место потасовки
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Сербские болельщики подрались между собой из-за албанского флага. Об этом сообщает сербское издание Telegraf.

Группа сербских болельщиков напала на соотечественников, увидев у них флаг Албании. Потасовка прекратилась после того, как один из нападавших крикнул: «Они не шиптары (так сербы называют албанцев. — «РБК Спорт»), они наши».

Остановить драку также помогла полиция, которая вовремя вмешалась. По данным издания, конфликт спровоцировал албанец, покинувший место потасовки.

Ранее сообщалось, что 16 июня, в день матча Сербия — Англия (0:1), подрались фанаты двух сборных.

А 17 июня Футбольный союз Сербии (FSS) пожаловался в УЕФА из-за провокации косовского футбольного комментатора Арлинда Садику во время матча с Англией.

Уроженец Приштины Садику во время репортажа, стоя возле трибуны с сербскими болельщиками, повернулся к ним и показал руками двуглавого орла, который есть на гербах Косово и Албании.

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Евро-2024 сборная Сербии по футболу Албания

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