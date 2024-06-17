Сербские фанаты подрались друг с другом на Евро из-за флага Албании
Сербские болельщики подрались между собой из-за албанского флага. Об этом сообщает сербское издание Telegraf.
Группа сербских болельщиков напала на соотечественников, увидев у них флаг Албании. Потасовка прекратилась после того, как один из нападавших крикнул: «Они не шиптары (так сербы называют албанцев. — «РБК Спорт»), они наши».
Остановить драку также помогла полиция, которая вовремя вмешалась. По данным издания, конфликт спровоцировал албанец, покинувший место потасовки.
Ранее сообщалось, что 16 июня, в день матча Сербия — Англия (0:1), подрались фанаты двух сборных.
А 17 июня Футбольный союз Сербии (FSS) пожаловался в УЕФА из-за провокации косовского футбольного комментатора Арлинда Садику во время матча с Англией.
Уроженец Приштины Садику во время репортажа, стоя возле трибуны с сербскими болельщиками, повернулся к ним и показал руками двуглавого орла, который есть на гербах Косово и Албании.
Упал — поднялся.
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