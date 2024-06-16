Фанаты сборных Англии и Сербии подрались перед матчем Евро-2024

Болельщики сборных Англии и Сербии подрались перед матчем Евро

Инцидент произошел возле одного из баров в Гельзенкирхене на западе Германии. По крайней мере два человека пострадали: двоих мужчин с забинтованными головами увезла скорая

Фото: Fabian Strauch / dpa / Global Look Press

Между болельщиками сборных Англии и Сербии произошла драка перед матчем команд на групповом этапе чемпионата Европы 2024 года по футболу, сообщает The Guardian.

Инцидент произошел возле бара «Алеппо» на Арминштрассе в центре Гельзенкирхена, где находились несколько десятков сербских фанатов.

По словам очевидцев, английские фанаты закидали сербов «всем, что только можно себе представить». На место прибыли около 200 немецких полицейских и прервали потасовку.

По данным Daily Express, по крайней мере два человека пострадали: двоих мужчин увезла с забинтованными головами скорая помощь.

Матч сборных Англии и Сербии пройдет 16 июня в Гельзенкирхене, начало — в 22:00 мск.