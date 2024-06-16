Болельщики сборных Англии и Сербии подрались перед матчем Евро
Между болельщиками сборных Англии и Сербии произошла драка перед матчем команд на групповом этапе чемпионата Европы 2024 года по футболу, сообщает The Guardian.
Инцидент произошел возле бара «Алеппо» на Арминштрассе в центре Гельзенкирхена, где находились несколько десятков сербских фанатов.
По словам очевидцев, английские фанаты закидали сербов «всем, что только можно себе представить». На место прибыли около 200 немецких полицейских и прервали потасовку.
По данным Daily Express, по крайней мере два человека пострадали: двоих мужчин увезла с забинтованными головами скорая помощь.
Матч сборных Англии и Сербии пройдет 16 июня в Гельзенкирхене, начало — в 22:00 мск.