Медведев не защитил титул на «Мастерс» в Риме, вылетев в четвертом круге
Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в четвертьфинал турнира ATP серии «Мастерс» в Риме.
В четвертом круге 28-летний россиянин, посеянный на турнире под вторым номером, уступил американцу Томми Полу, 16-й ракетке мира, со счетом 1:6, 4:6.
В личных встречах у них теперь 3–1 в пользу россиянина.
Следующим соперником Пола будет поляк Хуберт Хуркач (девятый номер рейтинга ATP).
Медведев сейчас занимает четвертое место в рейтинге АТР. За карьеру он выиграл 20 титулов ATP в одиночном разряде.
Россиянин в прошлом году выиграл турнир в Риме; таким образом, после вылета в четвертом круге он лишится 900 рейтинговых очков. С четвертой строчки рейтинга ATP его теперь сможет подвинуть представитель Германии Александр Зверев, если завоюет титул.
Турнир в Риме с призовым фондом €7,87 млн завершится 19 мая. Он относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.
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