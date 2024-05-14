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Медведев не защитил титул на «Мастерс» в Риме, вылетев в четвертом круге

Медведев не защитил титул на «Мастерс» в Риме, проиграв Полу в четвертом круге
Российский теннисист уступил американцу Томми Полу, 16-й ракетке мира. Теперь Медведев может лишиться четвертой строчки рейтинга ATP, если Александр Зверев из Германии выиграет турнир в Риме
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Mike Hewitt / Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в четвертьфинал турнира ATP серии «Мастерс» в Риме.

В четвертом круге 28-летний россиянин, посеянный на турнире под вторым номером, уступил американцу Томми Полу, 16-й ракетке мира, со счетом 1:6, 4:6.

В личных встречах у них теперь 3–1 в пользу россиянина.

Следующим соперником Пола будет поляк Хуберт Хуркач (девятый номер рейтинга ATP).

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Даниил Медведев

Медведев сейчас занимает четвертое место в рейтинге АТР. За карьеру он выиграл 20 титулов ATP в одиночном разряде.

Россиянин в прошлом году выиграл турнир в Риме; таким образом, после вылета в четвертом круге он лишится 900 рейтинговых очков. С четвертой строчки рейтинга ATP его теперь сможет подвинуть представитель Германии Александр Зверев, если завоюет титул.

Турнир в Риме с призовым фондом €7,87 млн завершится 19 мая. Он относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.

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Даниил Медведев фото

Даниил Медведев

теннисист
11 февраля 1996 года

Недвижимость

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