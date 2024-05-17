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Сборная Германии разгромила команду Казахстана на ЧМ по хоккею

Сборная Германии забросила восемь шайб Казахстану в матче ЧМ по хоккею
Встреча завершилась со счетом 8:2. Дубль сделал форвард «Чикаго Блэкхокс» Лукас Райхель
Фото: IMAGO / www.imago-images.de / Global Look Press
Фото: IMAGO / www.imago-images.de / Global Look Press

Сборная Германии обыграла команду Казахстана в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею. Встреча группы B завершилась со счетом 8:2.

В составе победителей шайбы забросили Максимилиан Шубер (2-я минута), Паркер Туоми (3), Джон-Джейсон Петерка (22), Лукас Райхель (29, 51), Лукас Кельбле (36), Фредерик Тиффель (55) и Максимилиан Кастнер (59). У проигравших отличились Роман Старченко (8) и Артем Королев (52).

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Сборная Германии с 9 очками после пяти матчей занимает второе место в группе. У Казахстана 3 очка (одна победа и три поражения) и пятое место.

В следующем матче Германия сыграет с Польшей (18 мая), Казахстан — с США (19 мая).

В параллельном матче в группе А Дания победила Великобританию со счетом 4:3.

Чемпионат мира, который проходит в Праге и Остраве, завершится 26 мая.

Сборные России и Белоруссии пропускают соревнования из-за отстранения со стороны международной федерации (IIHF).

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Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

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Читать
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