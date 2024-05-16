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Австрия победила Финляндию на ЧМ по хоккею, забив на последней секунде

Австрия победила Финляндию на ЧМ по хоккею, забив за 0,2 секунды до конца игры
Австрийцы, в прошлом матче отыгравшие разницу в пять шайб у канадцев, во встрече с финнами забили победный гол на последней секунде и одержали победу со счетом 3:2
Сборная Австрии
Сборная Австрии (Фото: Emmi Korhonen / Imago / Global Look Press)

Сборная Австрии обыграла команду Финляндии на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии.

Матч группы А в Праге завершился со счетом 3:2 (0:2, 1:0, 2:0). Австрийцы уже на девятой минуте уступали в две шайбы, но смогли сравнять счет и забить решающий гол за 0,2 секунды до финальной сирены.

Победная шайба на счету Беньямина Баумгартнера.

Австрийцы одержали первую победу в четырех матчах.

Видео: IIHF

В предыдущем матче с канадцами (6:7 в овертайме) Австрия стала первой командой в истории чемпионатов мира, которая отыграла разницу в пять шайб в третьем периоде.

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Фото:REUTERS

В параллельном матче Казахстан проиграл Швеции со счетом 1:3, потерпев третье поражение подряд.

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Анна Сатдинова
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