Австрия победила Финляндию на ЧМ по хоккею, забив за 0,2 секунды до конца игры

Австрия победила Финляндию на ЧМ по хоккею, забив на последней секунде

Австрийцы, в прошлом матче отыгравшие разницу в пять шайб у канадцев, во встрече с финнами забили победный гол на последней секунде и одержали победу со счетом 3:2

Сборная Австрии (Фото: Emmi Korhonen / Imago / Global Look Press)

Сборная Австрии обыграла команду Финляндии на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии.

Матч группы А в Праге завершился со счетом 3:2 (0:2, 1:0, 2:0). Австрийцы уже на девятой минуте уступали в две шайбы, но смогли сравнять счет и забить решающий гол за 0,2 секунды до финальной сирены.

Победная шайба на счету Беньямина Баумгартнера.

Австрийцы одержали первую победу в четырех матчах.

Видео: IIHF

В предыдущем матче с канадцами (6:7 в овертайме) Австрия стала первой командой в истории чемпионатов мира, которая отыграла разницу в пять шайб в третьем периоде.

В параллельном матче Казахстан проиграл Швеции со счетом 1:3, потерпев третье поражение подряд.