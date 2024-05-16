Австрия победила Финляндию на ЧМ по хоккею, забив на последней секунде
Сборная Австрии обыграла команду Финляндии на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии.
Матч группы А в Праге завершился со счетом 3:2 (0:2, 1:0, 2:0). Австрийцы уже на девятой минуте уступали в две шайбы, но смогли сравнять счет и забить решающий гол за 0,2 секунды до финальной сирены.
Победная шайба на счету Беньямина Баумгартнера.
Австрийцы одержали первую победу в четырех матчах.
В предыдущем матче с канадцами (6:7 в овертайме) Австрия стала первой командой в истории чемпионатов мира, которая отыграла разницу в пять шайб в третьем периоде.
В параллельном матче Казахстан проиграл Швеции со счетом 1:3, потерпев третье поражение подряд.
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