«Ювентус» уволил главного тренера после победы в финале Кубка Италии
Массимилиано Аллегри уволен с поста главного тренера «Ювентуса». Об этом сообщается на сайте клуба.
«Причина — поведение тренера во время и после финала Кубка Италии, которое клуб счел несовместимым с ценностями «Ювентуса» и тем поведением, которое должны соблюдать те, кто его представляет», — говорится в сообщении.
«Ювентус» два дня назад обыграл «Аталанту» со счетом 1:0 в финальном матче Кубка Италии.
Аллегри во время матча спорил с судьями, сорвал с себя пиджак и галстук, а позднее даже угрожал одному из журналистов.
Аллегри в 2021 году второй раз в своей карьере возглавил «Ювентус». До этого он тренировал туринский клуб с 2014 по 2019 год.
Всего с «Ювентусом» Аллегри выиграл пять чемпионатов Италии (2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19), пять Кубков (2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2023/24) и два Суперкубка Италии (2015, 2018), дважды играл в финале Лиги чемпионов (2014/15, 2016/17).
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