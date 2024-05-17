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«Ювентус» уволил главного тренера после победы в финале Кубка Италии

«Ювентус» уволил Массимилиано Аллегри после победы в финале Кубка Италии
В «Ювентусе» заявили, что поведение Массимилиано Аллегри «не совместимо с ценностями клуба». Тренер во время матча с «Аталантой» спорил с судьями, сорвал с себя пиджак и галстук, а позднее даже угрожал одному из журналистов
Массимилиано Аллегри с Кубком Италии
Массимилиано Аллегри с Кубком Италии (Фото: Paolo Bruno / Getty Images)

Массимилиано Аллегри уволен с поста главного тренера «Ювентуса». Об этом сообщается на сайте клуба.

«Причина — поведение тренера во время и после финала Кубка Италии, которое клуб счел несовместимым с ценностями «Ювентуса» и тем поведением, которое должны соблюдать те, кто его представляет», — говорится в сообщении.

«Ювентус» два дня назад обыграл «Аталанту» со счетом 1:0 в финальном матче Кубка Италии.

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Главный тренер &laquo;Ювентуса&raquo; Массимилиано Аллегри

Аллегри во время матча спорил с судьями, сорвал с себя пиджак и галстук, а позднее даже угрожал одному из журналистов.

Аллегри в 2021 году второй раз в своей карьере возглавил «Ювентус». До этого он тренировал туринский клуб с 2014 по 2019 год.

Всего с «Ювентусом» Аллегри выиграл пять чемпионатов Италии (2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19), пять Кубков (2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2023/24) и два Суперкубка Италии (2015, 2018), дважды играл в финале Лиги чемпионов (2014/15, 2016/17).

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Недвижимость

Для сдачи в аренду

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