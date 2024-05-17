Стал известен новый главный тренер «Ливерпуля»
Нидерландец Арне Слот, который сейчас возглавляет «Фейенорд», сообщил на пресс-конференции, что станет новым главным тренером «Ливерпуля».
«Я могу подтвердить, что стану тренером «Ливерпуля» на следующий сезон», — цитирует 45-летнего Слота ESPN.
Официально «Ливерпуль» о новом главном тренере пока не сообщал.
Немецкий тренер Юрген Клопп в конце января объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона. Команду он возглавляет с 2015 года, выиграл с ней чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок Англии и Суперкубок УЕФА.
В нынешнем сезоне «Ливерпуль» за тур до финиша занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.
Слот возглавляет «Фейенорд» с 2021 года. С командой он выиграл чемпионат Нидерландов (2023) и Кубок страны (2024). В 2022 году клуб дошел до финала Лиги конференций. Ранее Слот также возглавлял голландские «Камбюр» и АЗ.
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