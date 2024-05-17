Боксерский бой Минеева и Исмаилова пройдет 20 июля

У бойцов уже было два очных поединка в ММА, в 2018 году бой завершился вничью, в 2021-м Минеев, чемпион AMC Fight Nights в среднем весе, победил техническим нокаутом

Владимир Минеев (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Российский боец ММА, чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев проведет поединок по правилам бокса с Магомедом Исмаиловым 20 июля в Московской области. Об этом «РБК Спорт» сообщили организаторы мероприятия.

Бой состоится на площадке «Live Арена» вместимостью 11 тыс. человек.

«Слава о спортсменах вышла далеко за пределы ринга или октагона. И так уж вышло, что именно между ними двумя существует особая «химия», которой, наверно, больше нет между кем бы то ни было в российских единоборствах», — сказал промоутер Камил Гаджиев.

Ранее сообщалось, что поединок пройдет 18 июля.

У Минеева и Исмаилова было два очных поединка в ММА. В 2018 году бой завершился вничью, в 2021-м Минеев победил техническим нокаутом.

Минеев с осени 2022 года проходит службу по контракту в зоне военной операции. При этом бой с Исмаиловым будет для него не первым после ухода в армию. В сентябре 2023-го боец одержал досрочную победу нокаутом над бывшим чемпионом Bellator бразильцем Рафаэлем Карвальо в поединке по правилам кикбоксинга. 34-летний Минеев также является депутатом народного совета Донецкой народной республики.

В активе 37-летнего Исмаилова — 18 побед, три поражения и одна ничья в ММА, а также опыт проведения боксерских поединков. У Минеева 16 побед, одно поражение и одна ничья в ММА.