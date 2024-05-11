Экс-чемпион Bellator Шлеменко выиграл главный бой турнира RCC 19

Поединок завершился победой 39-летнего российского бойца единогласным решением судей

Александр Шлеменко (Фото: Илья Московец / URA.RU / ТАСС)

Российский боец Александр Шлеменко, бывший чемпион Bellator в среднем весе, победил Куата Хамитова из Казахстана в главном поединке турнира Russian Cagefighting Championship (RCC) 19, который прошел в Екатеринбурге.

Поединок продлилось все три раунда и завершился победой Шлеменко единогласным решением судей.

Россиянин в своем последнем бою в декабре 2023 года одержал победу над сербом Александром Иличем. На счету 39-летнего Шлеменко 64 победы, 15 поражений и одна ничья в ММА, еще один бой был признан несостоявшимся.

У 36-летнего Хамитова 24 победы при девяти поражениях и одной ничьей.