Экс-чемпион Bellator Шлеменко выиграл главный бой турнира RCC 19
Российский боец Александр Шлеменко, бывший чемпион Bellator в среднем весе, победил Куата Хамитова из Казахстана в главном поединке турнира Russian Cagefighting Championship (RCC) 19, который прошел в Екатеринбурге.
Поединок продлилось все три раунда и завершился победой Шлеменко единогласным решением судей.
Россиянин в своем последнем бою в декабре 2023 года одержал победу над сербом Александром Иличем. На счету 39-летнего Шлеменко 64 победы, 15 поражений и одна ничья в ММА, еще один бой был признан несостоявшимся.
У 36-летнего Хамитова 24 победы при девяти поражениях и одной ничьей.
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