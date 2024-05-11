 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Экс-чемпион Bellator Шлеменко выиграл главный бой турнира RCC 19

Александр Шлеменко победил казахстанца Хамитова в главном бою турнира RCC 19
Поединок завершился победой 39-летнего российского бойца единогласным решением судей
Александр Шлеменко
Александр Шлеменко (Фото: Илья Московец / URA.RU / ТАСС)

Российский боец Александр Шлеменко, бывший чемпион Bellator в среднем весе, победил Куата Хамитова из Казахстана в главном поединке турнира Russian Cagefighting Championship (RCC) 19, который прошел в Екатеринбурге.

Поединок продлилось все три раунда и завершился победой Шлеменко единогласным решением судей.

Россиянин в своем последнем бою в декабре 2023 года одержал победу над сербом Александром Иличем. На счету 39-летнего Шлеменко 64 победы, 15 поражений и одна ничья в ММА, еще один бой был признан несостоявшимся.

У 36-летнего Хамитова 24 победы при девяти поражениях и одной ничьей.

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
Продавец: ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Теги
смешанные единоборства (ММА) Александр Шлеменко
Материалы по теме
Брат Нурмагомедова опустился на одну позицию в рейтинге UFC
Спорт
Чемпион UFC в полутяжелом весе назвал следующего соперника
Спорт
Бойцу UFC Царукяну заморозили $31 тыс. из гонорара за нападение на фаната
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 08 мая, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 08 мая, 16:17
При обстреле Белгорода и окрестностей один человек погиб, 29 пострадали Политика, 21:33
В Харькове прогремел взрыв Политика, 21:26
Экс-чемпион Bellator Шлеменко выиграл главный бой турнира RCC 19 Спорт, 21:23
Захарова связала удары по ДНР и ЛНР с годовщиной референдумов Политика, 21:19
Момент сноса крыши обрушившегося общежития в Коми. Видео Общество, 21:16
В Нидерландах объяснили отстранение представителя страны от «Евровидения» Технологии и медиа, 21:09
«Зенит» впервые за 13 лет проиграл дома ЦСКА Спорт, 21:05
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Спасатель рассказал, как доставали людей из Мойки после падения автобуса Общество, 21:01
Кокорин в последнем туре чемпионата Кипра забил первый с февраля гол Спорт, 20:57
Украина предложила Польше купить спиртзаводы Экономика, 20:48
«Шахтер» 15-й раз в истории завоевал титул чемпиона Украины Спорт, 20:33
Над Белгородской областью уничтожили 12 снарядов Vampire Политика, 20:17
IIHF отстранила вратаря Федотова и запретила ЦСКА международные трансферы Спорт, 20:13
В Сумах сообщили об атаке на объект инфраструктуры Политика, 20:07