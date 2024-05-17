Лучшая российская гольфистка решила не участвовать в Олимпиаде
Российская гольфистка Наталия Гусева решила не участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом ТАСС сообщили в Ассоциации гольфа России (АГР).
«Гусевой и ее тренером было принято решение в 2024 году сосредоточиться на участии в соревнованиях в LPGA Tour, с целью улучшения позиций в мировом профессиональном рейтинге. АГР поддерживает решение спортсменки и тренерского штаба», — сообщили в пресс-службе АГР.
21-летняя Гусева сейчас занимает 156-ю строчку в мировом рейтинге, она является лучшей среди россиянок. Гусева имела шансы поехать на Олимпиаду, на Игры отбираются гольфистки из топ-300.
Гусева в декабре 2023 года первой из россиянок стала игроком Женской профессиональной ассоциации гольфа (LPGA). Эта ассоциация проводит самые престижные соревнования по гольфу.
LPGA создана в 1950 году, в 2024 году в календарь тура войдет 33 турнира, в том числе пять «мейджоров» с призовым фондом до $11 млн.
В мае Гусева заняла шестое место на турнире JM Eagle LA Championship в Калифорнии, заработав $115,9 тыс. призовых.
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