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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Лучшая российская гольфистка решила не участвовать в Олимпиаде

Лучшая российская гольфистка Наталия Гусева решила не участвовать в Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Наталия Гусева в 2024 году решила сосредоточиться на участии в соревнованиях в LPGA-туре
Фото: Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) Наталии Гусевой
Фото: Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) Наталии Гусевой

Российская гольфистка Наталия Гусева решила не участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом ТАСС сообщили в Ассоциации гольфа России (АГР).

«Гусевой и ее тренером было принято решение в 2024 году сосредоточиться на участии в соревнованиях в LPGA Tour, с целью улучшения позиций в мировом профессиональном рейтинге. АГР поддерживает решение спортсменки и тренерского штаба», — сообщили в пресс-службе АГР.

21-летняя Гусева сейчас занимает 156-ю строчку в мировом рейтинге, она является лучшей среди россиянок. Гусева имела шансы поехать на Олимпиаду, на Игры отбираются гольфистки из топ-300.

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Спорт
Наталия Гусева

Гусева в декабре 2023 года первой из россиянок стала игроком Женской профессиональной ассоциации гольфа (LPGA). Эта ассоциация проводит самые престижные соревнования по гольфу.

LPGA создана в 1950 году, в 2024 году в календарь тура войдет 33 турнира, в том числе пять «мейджоров» с призовым фондом до $11 млн.

В мае Гусева заняла шестое место на турнире JM Eagle LA Championship в Калифорнии, заработав $115,9 тыс. призовых.

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Иван Витченко Иван Витченко
гольф Наталия Гусева Олимпиада-2024

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
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