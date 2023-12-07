Российская гольфистка впервые попала в LPGA-тур

В подмосковной федерации отметили, что это одно из самых значимых событий в истории российского гольфа. Наталия Гусева сможет играть в туре, который объединяет более 30 турниров, и набирать очки для квалификации на Олимпиаду

Наталия Гусева (Фото: Официальный сайт Московской областной федерации гольфа)

Наталия Гусева первой из россиянок стала игроком Женской профессиональной ассоциации гольфа (LPGA), сообщила пресс-служба Московской областной федерации гольфа.

«Это одно из самых значимых событий за всю историю российского гольфа. Наталия стала первой, кто этого достиг», — отметили в федерации.

Гусевой 20 лет, в сентябре она выиграла Black Desert Championship, который входит во второй по значимости женский тур США — Epson.

В федерации отметили, что Гусева благодаря своим успехам зарабатывает большое количество квалификационных очков для попадания на Олимпийские игры в Париже.

LPGA создана в 1950 году, в 2024 году в календарь тура войдет 33 турнира, в том числе пять «мейджоров» с призовым фондом до $11 млн.