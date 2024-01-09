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Российская гольфистка рассказала, что в США ей предоставили охрану

Российская гольфистка Гусева рассказала, что в США ей предоставили охрану
Наталия Гусева в декабре первой из россиянок стала игроком LPGA-тура. В США ей предоставили охрану. Гусева отметила, что там к ней в большей степени относятся как к спортсменке, а не как к врагу
Наталия Гусева
Наталия Гусева (Фото: Соцсети гольфистки)

Российская гольфистка Наталия Гусева рассказал в интервью «РИА Новости», что в США, где она играет и учится, ей предоставили охрану.

«Я играю под нейтральным флагом и без гимна. Очень благодарна, что мне сразу же поставили охрану. Но в большей степени к тебе относятся как к спортсмену, а не как к врагу. Бывают какие-то комментарии, но ты просто стараешься пропускать их мимо ушей», — рассказала 20-летняя Гусева.

Российская гольфистка впервые попала в LPGA-тур
Спорт
Наталия Гусева

По словам спортсменки, ей было тяжело ментально. «Мне просто приходилось, так сказать, отключаться от всего, в том числе и от социальных сетей, чтобы быть в себе. Но мы, русский народ, очень сильный и через все пройдем», — добавила Гусева.

В январе 2021 года спортсменка поступила в Университет Майами, начав играть за местную женскую команду Miami Hurricanes.

В декабре прошлого года Гусева первой из россиянок стала игроком Женской профессиональной ассоциации гольфа (LPGA). В сентябре она выиграла Black Desert Championship, который входит во второй по значимости женский тур США Epson.

LPGA создана в 1950 году, в 2024-м в календарь тура войдут 33 турнира, в том числе пять «мейджоров» с призовым фондом до $11 млн.

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Иван Витченко Иван Витченко
гольф США Наталия Гусева
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