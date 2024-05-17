Sky Sports узнал о согласии Мбаппе на сокращение зарплаты в «Реале»
Французский нападающий Килиан Мбаппе согласился на сокращение зарплаты ради перехода из «Пари Сен-Жермен» в «Реал» Мадрид, сообщает на своей странице в Instagram (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России) Sky Sports.
По информации издания, форвард заключит контракт с «Реалом» на пять лет. Он будет получать зарплату в размере €15 млн в год с учетом вычета налогов. При этом нападающий получит подписной бонус в размере €150 млн.
Sky Sports отмечает, что зарплата Мбаппе в «ПСЖ» в нынешнем сезоне составила €75 млн за год, а в качестве подписного бонуса он получил €30 млн.
Мбаппе 10 мая объявил, что покинет «Пари Сен-Жермен» в конце сезона после окончания срока контракта.
Ожидается, что 25-летний форвард продолжит карьеру в мадридском «Реале», при этом официально об этом не объявлялось.
Мбаппе выступает в «ПСЖ» с 2017 года, он перешел туда из «Монако». С парижанами форвард выиграл шесть чемпионатов Франции, по три Кубка и Суперкубка страны, два Кубка французской лиги.
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