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Sky Sports узнал о согласии Мбаппе на сокращение зарплаты в «Реале»

Sky Sports: Мбаппе будет получать в «Реале» €15 млн в год
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе подпишет пятилетний контракт с мадридским «Реалом», в котором француз будет получать в пять раз меньше
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе (Фото: Reuters)

Французский нападающий Килиан Мбаппе согласился на сокращение зарплаты ради перехода из «Пари Сен-Жермен» в «Реал» Мадрид, сообщает на своей странице в Instagram (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России) Sky Sports.

По информации издания, форвард заключит контракт с «Реалом» на пять лет. Он будет получать зарплату в размере €15 млн в год с учетом вычета налогов. При этом нападающий получит подписной бонус в размере €150 млн.

Sky Sports отмечает, что зарплата Мбаппе в «ПСЖ» в нынешнем сезоне составила €75 млн за год, а в качестве подписного бонуса он получил €30 млн.

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Килиан Мбаппе

Мбаппе 10 мая объявил, что покинет «Пари Сен-Жермен» в конце сезона после окончания срока контракта.

Ожидается, что 25-летний форвард продолжит карьеру в мадридском «Реале», при этом официально об этом не объявлялось.

Мбаппе выступает в «ПСЖ» с 2017 года, он перешел туда из «Монако». С парижанами форвард выиграл шесть чемпионатов Франции, по три Кубка и Суперкубка страны, два Кубка французской лиги.

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Футбол ПСЖ Реал Мадрид Килиан Мбаппе

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Для сдачи в аренду

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