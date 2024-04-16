Рафаэль Надаль выиграл первый с января матч на турнире ATP в Барселоне

Надаль выиграл первый с января матч на турнире ATP

Испанский теннисист, 22-кратный победитель турниров «Большого шлема», в первом круге в Барселоне обыграл итальянца Флавио Коболли в двух сетах

Рафаэль Надаль (Фото: Eric Renom / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел во второй круг турнира ATP в Барселоне.

В первом матче 37-летний Надаль победил итальянца Флавио Коболли, 62-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 6:3.

Следующим соперником Надаля будет австралиец Алекс де Минаур (11-й номер рейтинга ATP).

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» из-за проблем со спиной не играл с января, прошлый сезон он практически весь пропустил из-за травмы, полученной на Australian Open.

Турнир в Барселоне завершится 21 апреля. Призовой фонд соревнований составляет €2,78 млн.

Эти соревнования Надаль, который сейчас занимает 644-е место в рейтинге ATP, выигрывал рекордные 12 раз.