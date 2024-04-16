Надаль выиграл первый с января матч на турнире ATP
Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел во второй круг турнира ATP в Барселоне.
В первом матче 37-летний Надаль победил итальянца Флавио Коболли, 62-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 6:3.
Следующим соперником Надаля будет австралиец Алекс де Минаур (11-й номер рейтинга ATP).
22-кратный победитель турниров «Большого шлема» из-за проблем со спиной не играл с января, прошлый сезон он практически весь пропустил из-за травмы, полученной на Australian Open.
Турнир в Барселоне завершится 21 апреля. Призовой фонд соревнований составляет €2,78 млн.
Эти соревнования Надаль, который сейчас занимает 644-е место в рейтинге ATP, выигрывал рекордные 12 раз.
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