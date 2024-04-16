 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Хачанов снялся с крупного турнира в Барселоне

Карен Хачанов снялся с турнира ATP в Барселоне
Российского теннисиста в основной сетке заменит итальянец Андреа Вавассори, который во втором круге встретится с испанцем Роберто Баутиста-Агутом
Карен Хачанов
Карен Хачанов (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Российский теннисист Карен Хачанов снялся с турнира ATP в Барселоне. Об этом сообщает Sportface.

Причина такого решения не уточняется.

Хачанов был посеян в Барселоне под седьмым номером, он должен был начать выступления на турнире со второго круга.

Теперь россиянина заменит лаки-лузер — итальянец Андреа Вавассори. Во втором круге его соперником будет испанец Роберто Баутиста-Агут.

Хачанов на прошлой неделе дошел до 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло, где уступил греку Стефаносу Циципасу, который в итоге завоевал там титул.

Призовой фонд турнира в Барселоне составляет почти €2,8 млн. Из россиян там остался Андрей Рублев, который во втором круге сыграет против американца Брэндона Накашимы.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Карен Хачанов
Материалы по теме
Российский теннисист проиграл на старте крупного турнира в Барселоне
Спорт
У американского теннисиста во Франции украли часы за €300 тыс.
Спорт
Испанского теннисиста Алькараса дисквалифицировали за договорные матчи
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 апреля
EUR ЦБ: 99,79 (+0,07) Инвестиции, 15 апр, 16:28 Курс доллара на 16 апреля
USD ЦБ: 93,59 (+0,15) Инвестиции, 15 апр, 16:28
Путин поговорил с президентом Ирана после атаки на Израиль Политика, 16:02
Знакомьтесь с Девом Пателем: как индийский рыцарь стал манкимэном Life, 15:57
Россиянка проиграла 204-й ракетке мира на турнире WTA во Франции Спорт, 15:55
Зеленский ужесточил правила мобилизации Политика, 15:53
В Греции зажгли огонь Олимпийских игр 2024 года. Фоторепортаж Общество, 15:50 
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:46
Патрушев заявил о проблеме прогнозирования паводков в регионах Общество, 15:45
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
В лесу в Ленобласти нашли тело инкассатора с огнестрельным ранением Общество, 15:39
Фонд Сороса в Киргизии прекратил работу из-за закона об иноагентах Политика, 15:38
Курганский губернатор призвал людей «не испытывать судьбу» из-за паводка Общество, 15:34
Хачанов снялся с крупного турнира в Барселоне Спорт, 15:25
NASA признала, что упавший на дом во Флориде мусор прилетел с МКС Технологии и медиа, 15:18
На Настю Ивлееву составили протокол о дискредитации армии России Общество, 15:18
В Хабаровском крае лед снес мост через реку Сутырь Общество, 15:10