Карен Хачанов снялся с турнира ATP в Барселоне

Хачанов снялся с крупного турнира в Барселоне

Российского теннисиста в основной сетке заменит итальянец Андреа Вавассори, который во втором круге встретится с испанцем Роберто Баутиста-Агутом

Карен Хачанов (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Российский теннисист Карен Хачанов снялся с турнира ATP в Барселоне. Об этом сообщает Sportface.

Причина такого решения не уточняется.

Хачанов был посеян в Барселоне под седьмым номером, он должен был начать выступления на турнире со второго круга.

Теперь россиянина заменит лаки-лузер — итальянец Андреа Вавассори. Во втором круге его соперником будет испанец Роберто Баутиста-Агут.

Хачанов на прошлой неделе дошел до 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло, где уступил греку Стефаносу Циципасу, который в итоге завоевал там титул.

Призовой фонд турнира в Барселоне составляет почти €2,8 млн. Из россиян там остался Андрей Рублев, который во втором круге сыграет против американца Брэндона Накашимы.