Хачанов снялся с крупного турнира в Барселоне
Российский теннисист Карен Хачанов снялся с турнира ATP в Барселоне. Об этом сообщает Sportface.
Причина такого решения не уточняется.
Хачанов был посеян в Барселоне под седьмым номером, он должен был начать выступления на турнире со второго круга.
Теперь россиянина заменит лаки-лузер — итальянец Андреа Вавассори. Во втором круге его соперником будет испанец Роберто Баутиста-Агут.
Хачанов на прошлой неделе дошел до 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло, где уступил греку Стефаносу Циципасу, который в итоге завоевал там титул.
Призовой фонд турнира в Барселоне составляет почти €2,8 млн. Из россиян там остался Андрей Рублев, который во втором круге сыграет против американца Брэндона Накашимы.
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