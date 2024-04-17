«Ростов» без Карпина обыграл «Урал» в полуфинале «пути регионов» Кубка России

«Ростов» без Карпина обыграл «Урал» в полуфинале Кубка России

«Ростов» одержал волевую победу в Екатеринбурге со счетом 3:1. Валерий Карпин пропускал игру из-за дисквалификации

Фото: Телеграм-канал ФК «Урал» (t.me/fc_uralEkb)

«Ростов» победил «Урал» и вышел во второй полуфинальный этап «пути регионов» Кубка России.

Матч в Екатеринбурге завершился со счетом 1:3.

У хозяев на 10-й минуте забил Гильерме Шеттине, гости ответили голами Ивана Комарова (60), Дениса Терентьева (72) и Николая Комличенко (90+5).

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин пропустил матч после удаления в предыдущей игре с «Химками», когда вышел на поле «для конфронтации с официальным лицом».

Следующий соперник «Ростова» определится позднее — жеребьевка пройдет в среду вечером.