Карпина дисквалифицировали на один матч Кубка России

В концовке встречи против «Химок» главный тренер «Ростова» и его помощник Виктор Онопко получили красные карточки за выход на поле для споров с судьями. Онопко назначили штраф в ₽200 тыс. и двухматчевую дисквалификацию

Валерий Карпин (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Главный тренер «Ростова» Валерия Карпина пропустит один матч Кубка России после удаления в предыдущей игре с «Химками». Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не стал применять к нему дополнительных санкций, сообщил журналистам глава КДК Артур Григорьянц.

«В протоколе была запись в отношении Карпина — выход на поле для конфронтации с официальным лицом матча. Карпин принял участие в заседании. Не было оскорбительных слов и выражений. Поэтому КДК РФС не принял дополнительной дисквалификации. Он пропустит один матч Кубка России», — цитирует Григорьянца ТАСС.

Помощника Карпина Виктор Онопко был дисквалифицирован на два матча и оштрафован на 200 тыс. руб. «У Онопко была и ненормативная лексика и оскорбительные выражения в адрес судьи», — сказал Григорьянц.

«Ростов» 2 апреля обыграл подмосковные «Химки» в матче второго этапа 1/4 финала плей-офф в «пути регионов» Кубка России в серии пенальти. В компенсированное время матча Карпина и Онопко удалили за выход на поле, чтобы поспорить с судьями.

«Ростов» в первом матче полуфинальной стадии плей-офф в «пути регионов» на выезде сыграет с екатеринбургским «Уралом». Встреча пройдет в период с 16 по 18 апреля.