ЦСКА вышел в финал Кубка России в «пути РПЛ»

ЦСКА победил «Балтику» и вышел в финал Кубка России в «пути РПЛ»

«Армейцы» по сумме двух матчей победили калининградскую «Балтику». Их соперником в финале «пути РПЛ» станет московский «Спартак» или петербургский «Зенит»

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Московский ЦСКА дома победил калининградскую «Балтику» со счетом 2:0 в ответном матче полуфинала «пути РПЛ» Кубка России.

Голы забили Федор Чалов (34-я минута, с пенальти) и Аббос Файзуллаев (36).

В первой игре ЦСКА победил со счетом 1:0.

В другом полуфинале «пути РПЛ» встречаются петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Первый матч «Зенит» выиграл 2:1, ответный пройдет 17 апреля.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка России.

«Балтика» продолжит выступление во втором этапе полуфинала «пути регионов». На первом этапе там 17 апреля пройдут матчи «Урал» (Екатеринбург) — «Ростов» и «Оренбург» — «Динамо» (Москва).

Розыгрыш Кубка России в этом сезоне снова проходит по схеме с выбыванием после двух поражений (double elimination), как в киберспорте. Клубы РПЛ играли на групповом этапе, по две лучшие команды из каждого квартета вышли в верхнюю сетку плей-офф («путь РПЛ»), третья команда попала в нижнюю сетку («путь регионов», где изначально участвовали команды из всех остальных профессиональных лиг, а также несколько любительских клубов).