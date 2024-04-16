ЦСКА вышел в финал Кубка России в «пути РПЛ»
Московский ЦСКА дома победил калининградскую «Балтику» со счетом 2:0 в ответном матче полуфинала «пути РПЛ» Кубка России.
Голы забили Федор Чалов (34-я минута, с пенальти) и Аббос Файзуллаев (36).
В первой игре ЦСКА победил со счетом 1:0.
В другом полуфинале «пути РПЛ» встречаются петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Первый матч «Зенит» выиграл 2:1, ответный пройдет 17 апреля.
ЦСКА является действующим обладателем Кубка России.
«Балтика» продолжит выступление во втором этапе полуфинала «пути регионов». На первом этапе там 17 апреля пройдут матчи «Урал» (Екатеринбург) — «Ростов» и «Оренбург» — «Динамо» (Москва).
Розыгрыш Кубка России в этом сезоне снова проходит по схеме с выбыванием после двух поражений (double elimination), как в киберспорте. Клубы РПЛ играли на групповом этапе, по две лучшие команды из каждого квартета вышли в верхнюю сетку плей-офф («путь РПЛ»), третья команда попала в нижнюю сетку («путь регионов», где изначально участвовали команды из всех остальных профессиональных лиг, а также несколько любительских клубов).
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