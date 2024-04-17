Первый с ноября гол Смолова помог «Динамо» победить «Оренбург» в Кубке
Московское «Динамо» вышло во второй полуфинальный этап «пути регионов» Кубка России, обыграв в гостях «Оренбург».
Матч завершился со счетом 2:4. Счет на 11-й минуте открыл Федор Смолов, который отличился за «бело-голубых» впервые с 29 ноября.
Во втором тайме сменивший Смолова Константин Тюкавин отличился спустя три минуты после выхода на поле (62).
«Оренбург» на 68-й минуте сократил отставание благодаря
Мохаммаду Горбани, но «Динамо» увеличило отрыв благодаря Денису Макарову (74) и довело счет до разгромного после гола Хорхе Карраскаля (82). В компенсированное время второй мяч хозяев забил Хорди Томпсон.
Следующий соперник «Динамо» определится позднее.
«Оренбург» завершил выступление в турнире.
В прошлом году «Динамо» вылетело из Кубка на этой стадии от тольяттинского «Акрона», а «Оренбург» вообще не попал в плей-офф.
В РПЛ «Динамо» проиграло три последних матча и идет третьим с отставанием в девять очков от лидирующего «Зенита» (47). «Оренбург» с 26 очками занимает 12-е место.
Финалисты Кубка России определяются по итогам плей-офф в верхней («путь РПЛ») и нижней сетке («путь регионов»).
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