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Вторая ракетка России проиграла на старте крупного турнира в Штутгарте

Александрова проиграла Жабер на старте крупного турнира в Штутгарте
Екатерина Александрова уступила Онс Жабер в трех сетах — 6:2, 3:6, 6:7 (1:7). Туниска прервала пятиматчевую серию поражений, которая продолжалась с февраля
Екатерина Александрова
Екатерина Александрова (Фото: Al Bello / Getty Images)

Россиянка Екатерина Александрова завершила выступление на турнире WTA-500 в Штутгарте (Германия) с призовым фондом более $800 тыс.

В первом круге россиянка, которая занимает 16-е место в рейтинге, уступила туниске Онс Жабер (9) со счетом 6:2, 3:6, 6:7 (1:7).

Жабер взяла у Александровой только третью встречу из девяти, при этом туниска впервые за пять турниров смогла выиграть стартовый матч.

В следующем круге Жабер сыграет с итальянкой Джасмин Паолини.

Из россиянок во второй круг ранее вышла Вероника Кудерметова, а Людмила Самсонова и Анастасия Потапова сыграют между собой в первом круге в среду.

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Победительница турнира в Штутгарте получит более $120 тыс. призовых и 500 рейтинговых очков.

Последние два года турнир выигрывала полька Ига Свентек, которая в финале побеждала белоруску Арину Соболенко.

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Анна Сатдинова
теннис WTA Екатерина Александрова
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