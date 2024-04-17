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Мать Овечкина словами «ничего крутого» оценила 31-й гол игрока в сезоне

Мать Овечкина о 31 голе за сезон: ничего крутого, сыну надо просто играть
Клуб Овечкина смог в последнем матче «регулярки» выйти в плей-офф НХЛ, хотя еще в январе подобные шансы оценивали крайне низко. Татьяна Овечкина заявила, что рада за команду, а к погоне сына за рекордом Гретцки относится спокойно
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: James Guillory / USA Today Sports / Reuters)

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» смогли здорово настроиться на концовку регулярного сезона, что помогло им выйти в плей-офф НХЛ, а нападающий Александр Овечкин, как всегда, молодец. Об этом ТАСС заявила мать хоккеиста, двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина.

«Вашингтон» в последнем матче «регулярки» победил «Филадельфия Флайерз» (2:1) и пробился в плей-офф. В начале января ESPN оценивал шансы «Кэпиталз» на попадание в плей-офф в 11,8%, а на чемпионство — в 0,1%.

«Выиграла команда, мальчишки — молодцы, я рада за них. <...> Весь чемпионат получился интересным, я рада за команду, за молодого тренера [Cпенсера Карбери], он молодчик. И Сашка молодец, как всегда», — сказала Овечкина.

На вопрос о 31-м голе Овечкина в этом сезоне его мать ответила: «Да что там крутого, ничего крутого нет». Татьяна добавила, что спокойно относится к погоне сына за снайперским рекордом Уэйна Гретцки, и отметила, что ему «надо просто играть».

Овечкин вывел «Вашингтон» в плей-офф НХЛ с худшей разницей века
Спорт
Александр Овечкин

У Овечкина в этом регулярном чемпионате 31 гол и 34 передачи в 79 играх. Ему осталась 41 шайба до повторения рекорда Гретцки (894), который считается лучшим снайпером в истории НХЛ.

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин
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