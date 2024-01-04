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ESPN оценил шансы Овечкина выиграть Кубок Стэнли в 0,1%

ESPN: шансы «Вашингтона» и Овечкина сыграть в плей-офф НХЛ менее 12%
ESPN считает, что шансы «Вашингтона» напрямую зависят от результативности Александра Овечкина, а также везения, поскольку 11 из 18 побед команда одержала с разницей в одну шайбу
Фото: James Guillory / USA TODAY Sports / Reuters
Фото: James Guillory / USA TODAY Sports / Reuters

Шансы «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает Александр Овечкин, пробиться в плей-офф НХЛ в этом сезоне составляют 11,8%, а выиграть Кубок Стэнли — 0,1%. Об этом пишет ESPN.

«Вашингтон» проиграл 18 из 36 матчей в регулярном чемпионате и занимает девятое место в Восточной конференции. Овечкин забил всего восемь шайб, при этом установив личный антирекорд по длительности серии без голов (14 матчей).

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Александр Овечкин

Обозреватель ESPN Грег Вышински отмечает, что положение «Вашингтона» может улучшиться, если Овечкин начнет забивать больше, а команда наладит игру в большинстве.

В то же время «Кэпиталз» — вторые в лиге по числу побед с разницей в одну шайбу (11 матчей, в том числе три победы по буллитам), и если им перестанет везти, их шансы на плей-офф могут стать еще ниже.

Регулярный чемпионат НХЛ завершится 18 апреля, в плей-офф выйдут по восемь команд из каждой конференции.

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Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ Александр Овечкин Вашингтон Кэпиталз
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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