ESPN оценил шансы Овечкина выиграть Кубок Стэнли в 0,1%

ESPN: шансы «Вашингтона» и Овечкина сыграть в плей-офф НХЛ менее 12%

ESPN считает, что шансы «Вашингтона» напрямую зависят от результативности Александра Овечкина, а также везения, поскольку 11 из 18 побед команда одержала с разницей в одну шайбу

Фото: James Guillory / USA TODAY Sports / Reuters

Шансы «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает Александр Овечкин, пробиться в плей-офф НХЛ в этом сезоне составляют 11,8%, а выиграть Кубок Стэнли — 0,1%. Об этом пишет ESPN.

«Вашингтон» проиграл 18 из 36 матчей в регулярном чемпионате и занимает девятое место в Восточной конференции. Овечкин забил всего восемь шайб, при этом установив личный антирекорд по длительности серии без голов (14 матчей).

Обозреватель ESPN Грег Вышински отмечает, что положение «Вашингтона» может улучшиться, если Овечкин начнет забивать больше, а команда наладит игру в большинстве.

В то же время «Кэпиталз» — вторые в лиге по числу побед с разницей в одну шайбу (11 матчей, в том числе три победы по буллитам), и если им перестанет везти, их шансы на плей-офф могут стать еще ниже.

Регулярный чемпионат НХЛ завершится 18 апреля, в плей-офф выйдут по восемь команд из каждой конференции.