Овечкин вывел «Вашингтон» в плей-офф НХЛ с худшей разницей века

«Вашингтон» в 15-й раз при Овечкине вышел в плей-офф

Александр Овечкин (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

«Филадельфия Флайерз» проиграл «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 1:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра была заключительной в регулярном сезоне для обеих команд.

В составе хозяев шайбу забросил Эрик Джонсон (33-я минута), у гостей отличились Александр Овечкин (19) и Ти Джей Оши (58-я).

«Филадельфия» в конце третьего периода сняла вратаря, поскольку могла выйти в плей-офф только в случае победы в основное время и при поражении в параллельном матче «Детройт Ред Уингз». Однако на момент снятия голкипера «Детройт» перевел игру с «Монреаль Канадиенс» в овертайм, сравняв счет за пять секунды до завершения основного времени.

«Вашингтон» благодаря победе последним вышел в плей-офф, где не участвовал с 2022 года. С дебюта Овечкина в 2005 году столичный клуб 15 раз выходил в плей-офф, что считается вторым результатом за этот период. Больше в плей-офф участвовал только «Питтсбург Пингвинз».

«Вашингтон» вышел в плей-офф с разницей забитых и пропущенных шайб минус 37, это худший показатель среди участников Кубка Стэнли с 1991 года. Тогда в плей-офф вышли «Хартфорд Уэйлерс» (минус 38) и «Ванкувер Кэнакс» (минус 72).

«Вашингтон» занял 27-е из 32 мест по разнице шайб в сезоне, опережая лишь главных аутсайдеров. Из участников плей-офф с минусом регулярный чемпионат также завершил «Нью-Йорк Айлендерс».

В первом раунде плей-офф «Вашингтон» сыграет с победителем регулярного чемпионата «Нью-Йорк Рейнджерс», которым руководит экс-тренер команды Питер Лавиолетт, уволенный в прошлом году. Из россиян за лучшую команду сезона выступают ведущий бомбардир клуба Артемий Панарин и основной вратарь Игорь Шестеркин.

Овечкин забросил 31-ю шайбу в сезоне. Он стал четвертым по этому показателю среди игроков «38+» лет. Всего на счету россиянина 853 очка в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (894).

Овечкин впервые с 2017 года не стал лучшим бомбардиром команды. Он набрал 65 очков в сезоне в 79 играх. Россиянина опередил канадец Дилан Стром — 67 (27+40) очков.