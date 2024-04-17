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Эксклюзив

Царукян раскрыл годовые траты на команду в UFC

Боец UFC Царукян заявил, что тратит на подготовку более $200 тыс. в год
По словам Царукяна, в начале карьеры его гонораров за бои не хватало, чтобы покрыть расходы на подготовку, и он уходил в минус
Арман Царукян
Арман Царукян (Фото: Reuters)

Проведение трех полноценных тренировочных лагерей стоит больше $200 тыс., заявил в интервью «РБК Спорт» Арман Царукян.

«Допустим, тренировочный лагерь с видеографом, массажистом, тренером, диетологом, залом и всем-всем. Выходит $70–80 тыс. В год, если три кэмпа сделать, то получится больше $200 тыс. Чем больше ты зарабатываешь, тем больше ты платишь», — сказал он.

Царукян вспомнил, что в начале своего пути он уходил в минус. «По итогам первого боя я заработал $24 тыс., из них заплатил налоги и с учетом трат остался в минусе. Со второго боя я заработал $30 тыс., но оказался в минусе на $10 тыс., потому что жил в Канаде — уходили деньги на билеты, тренировки и т.д.», — уточнил он.

Царукян — один из сильнейших бойцов современности. В начале недели он поднялся на первое место в рейтинге лучших бойцов UFC в легком весе. Это произошло после победы над бразильцем Чарльзом Оливейрой в ночь на 14 апреля на турнире UFC 300 раздельным решением судей.

На данный момент чемпионом UFC в легком весе является другой россиянин Ислам Махачев. В интервью «РБК Спорт» Царукян заявил, что свой следующий бой он проведет против победителя пары Махачев — Дастин Порье.

На счету 27-летнего Царукяна 22 победы и три поражения в смешанных единоборствах.

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