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Дзюба допустил, что проведет «последний танец» в сборной против Гренады

Дзюба: возможно, с Гренадой будет мой «последний танец» в сборной России
Дзюбу в 36 лет вызвали в сборную на матчи с Гренадой и Замбией. Форвард заявил, что ему нужно сохранять спокойствие и забить, поскольку эта игра может стать для него последней в национальной команде
Артем Дзюба и Валерий Карпин
Артем Дзюба и Валерий Карпин (Фото: Пресс-служба РФС)

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба заявил пресс-службе РФС, что ему надо использовать свой шанс в матче с Гренадой, который может стать для него последним в сборной России.

Дзюба впервые с 2021 года получил вызов в сборную, которая 19 марта проведет товарищеский матч с Гренадой, а 25 марта — с Замбией. Дзюбе 36 лет, ему осталось забить один мяч, чтобы стать рекордсменом сборной по голам.

«Моя задача, если я выйду на поле, сохранять спокойствие и, конечно же, постараться забить. Самое главное, чтобы мы победили», — сказал Дзюба.

По его словам, эта игра может стать для него «последним танцем», поэтому «надо использовать свой шанс».

Дзюбу впервые с 2021 года вызвали в сборную России
Спорт
Артем Дзюба

Дзюба с 2011 года провел за сборную 55 матчей и забил 30 мячей — столько же голов у завершившего карьеру Александра Кержакова.

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Анна Сатдинова
Футбол сборная России по футболу Артем Дзюба
Александр Кержаков фото

Александр Кержаков

спортсмен, футболист, футбольный тренер
27 ноября 1982 года
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