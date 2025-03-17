Дзюба допустил, что проведет «последний танец» в сборной против Гренады
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба заявил пресс-службе РФС, что ему надо использовать свой шанс в матче с Гренадой, который может стать для него последним в сборной России.
Дзюба впервые с 2021 года получил вызов в сборную, которая 19 марта проведет товарищеский матч с Гренадой, а 25 марта — с Замбией. Дзюбе 36 лет, ему осталось забить один мяч, чтобы стать рекордсменом сборной по голам.
«Моя задача, если я выйду на поле, сохранять спокойствие и, конечно же, постараться забить. Самое главное, чтобы мы победили», — сказал Дзюба.
По его словам, эта игра может стать для него «последним танцем», поэтому «надо использовать свой шанс».
Дзюба с 2011 года провел за сборную 55 матчей и забил 30 мячей — столько же голов у завершившего карьеру Александра Кержакова.
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