Исполком МОК рекомендовал включить бокс в программу Олимпиады-2028

Бах выразил уверенность, что предложение будет поддержано сессией МОК, а боксеры будут уверены в возможности выступить на Играх, если их федерация состоит не в IBA, которую возглавляет россиянин Кремлев, а в World Boxing

Томас Бах (Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images)

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал включить бокс в программу Игр-2028 в Лос-Анджелесе, сообщил на пресс-конференции глава организации Томас Бах.

Бах напомнил, что в феврале предварительное признание МОК получила организация World Boxing, созданная в 2023 году федерациями, вышедшими из Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлева после допуска россиян на турниры под своим флагом.

Бах выразил уверенность, что рекомендация исполкома будет одобрена на предстоящей сессии МОК.

«У боксеров всего мира будет уверенность, что они смогут выступить на Олимпиаде-2028, если их национальная федерация имеет признание World Boxing», — заявил Бах.

IBA с 2020 года возглавляет россиянин Кремлев. Признание IBA было приостановлено МОК еще при предыдущем руководстве федерации в 2019 году, а в июне 2024-го — отозвано. Олимпийские турниры по боксу в Токио и Париже прошли без участия IBA.

Конфликт между МОК и IBA усугубился на Играх в Париже из-за гендерного скандала вокруг Иман Хелиф (Алжир) и Линь Юйтин (Тайвань), завоевавших золото. В IBA заявляли, что они провалили гендерные тесты из-за мужского набора хромосом.

Бах 15 марта заявил, что скандал с боксершами стал следствием «фейковой новостной кампании, исходящей из России».

Бывший министр спорта России Павел Колобков заявил Vseprosport, что глава МОК такими словами просто «заметает проблему под ковер». «Ну какое может быть влияние России в данном вопросе? Оказывается, мы такие влиятельные. Нас не было на олимпийском турнире по боксу, но мы и на него повлияли», — отметил Колобков.