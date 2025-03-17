Загитова после отказа в гранте анонсировала рок-мюзикл по «Алым парусам»
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова сообщила в телеграм-канале, что в конце июня в Санкт-Петербурге представит свое новое шоу — рок-мюзикл «Ассоль» по мотивам повести Александра Грина «Алые паруса».
Всего запланировано пять показов за три дня. В шоу выступят олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев и призер чемпионата мира Артур Гачинский.
В сентябре 2024-го Загитова запросила у Президентского фонда культурных инициатив грант в размере 74,798 млн руб. на проведение ледового шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге в 2025 году, но в декабре получила отказ. Заявка не предполагала софинансирования.
В 2024 году Загитова представила свое дебютное шоу «Хранители времени».
Загитовой 22 года, она выиграла Олимпиаду в Пхенчхане, является чемпионкой Европы (2018) и мира (2019).
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