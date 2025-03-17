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Суперкомпьютер не поставил «Спартак» выше «Зенита» после победного матча

Суперкомпьютер не поставил «Спартак» выше «Зенита» после исторической победы
Московский «Спартак» замыкает тройку претендентов на победу в чемпионате России по версии суперкомпьютера статистической компании Opta
Главный тренер &quot;Спартака&quot; Деян Станкович (в центре) и Эсекьель Барко (&quot;Спартак&quot;) во время матча c &quot;Зенитом&quot;
Главный тренер "Спартака" Деян Станкович (в центре) и Эсекьель Барко ("Спартак") во время матча c "Зенитом" (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

«Краснодар» c вероятностью в 47,3% станет чемпионом России по футболу. Такой прогноз дал суперкомпьютер статистической компании Opta.

«Краснодар» 16 марта обыграл «Ростов» и сохранил лидерство в турнирной таблице чемпионата, до завершения которого осталось сыграть девять туров. В прошлом сезоне «Краснодар» тоже лидировал после 21-го тура, но в итоге занял второе место.

Второе место в списке претендентов занимает «Зенит» — 28,7%. Действующий чемпион России впервые с 2017 года проиграл в РПЛ московскому «Спартаку» (1:2) и опустился на третье место в чемпионате.

«Спартак» благодаря победе поднялся на второе место в турнирной таблице, но занимает третье место в списке претендентов по версии Opta. Его шансы на чемпионство оцениваются в 18,7%.

Перед 20-м туром «Зенит» считался явным фаворитом на титул (37,8%), далее следовали «Спартак» (27,9%) и «Краснодар» (26,3%).

Также небольшие шансы на победу в чемпионате сохраняют московские клубы «Локомотив» (3,1%), «Динамо» (1,4%) и ЦСКА (0,8%). При этом разница между лидером и занимающим шестое место в турнирной таблице ЦСКА составляет восемь очков, а между идущим вторым «Спартаком» и ЦСКА — пять.

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