Суперкомпьютер не поставил «Спартак» выше «Зенита» после победного матча
«Краснодар» c вероятностью в 47,3% станет чемпионом России по футболу. Такой прогноз дал суперкомпьютер статистической компании Opta.
«Краснодар» 16 марта обыграл «Ростов» и сохранил лидерство в турнирной таблице чемпионата, до завершения которого осталось сыграть девять туров. В прошлом сезоне «Краснодар» тоже лидировал после 21-го тура, но в итоге занял второе место.
Второе место в списке претендентов занимает «Зенит» — 28,7%. Действующий чемпион России впервые с 2017 года проиграл в РПЛ московскому «Спартаку» (1:2) и опустился на третье место в чемпионате.
«Спартак» благодаря победе поднялся на второе место в турнирной таблице, но занимает третье место в списке претендентов по версии Opta. Его шансы на чемпионство оцениваются в 18,7%.
Перед 20-м туром «Зенит» считался явным фаворитом на титул (37,8%), далее следовали «Спартак» (27,9%) и «Краснодар» (26,3%).
Также небольшие шансы на победу в чемпионате сохраняют московские клубы «Локомотив» (3,1%), «Динамо» (1,4%) и ЦСКА (0,8%). При этом разница между лидером и занимающим шестое место в турнирной таблице ЦСКА составляет восемь очков, а между идущим вторым «Спартаком» и ЦСКА — пять.
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