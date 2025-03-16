«Краснодар» сохранил лидерство в РПЛ после победы над «Ростовом» в 21-м туре

«Краснодар» сохранил лидерство в РПЛ после победы над «Ростовом»

«Краснодар» победил в Ростове-на-Дону со счетом 1:0 благодаря голу Мозеса Кобнана на 78-й минуте

Фото: Телеграм-канал ФК «Краснодар»

«Краснодар» одержал гостевую победу над «Ростовом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу кубанской команды. Гол на 78-й минуте забил Мозес Кобнан.

«Краснодар» набрал 46 очков и занимает первое место в турнирной таблице. В следующем туре он сыграет с воронежским «Факелом» 30 марта.

У «Ростова» первое поражение в РПЛ с октября, 30 очков и восьмая строчка. Следующим соперником ростовчан будет «Акрон» 31 марта.