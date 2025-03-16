«Краснодар» сохранил лидерство в РПЛ после победы над «Ростовом»
«Краснодар» одержал гостевую победу над «Ростовом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу кубанской команды. Гол на 78-й минуте забил Мозес Кобнан.
«Краснодар» набрал 46 очков и занимает первое место в турнирной таблице. В следующем туре он сыграет с воронежским «Факелом» 30 марта.
У «Ростова» первое поражение в РПЛ с октября, 30 очков и восьмая строчка. Следующим соперником ростовчан будет «Акрон» 31 марта.
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