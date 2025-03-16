«Спартак» впервые за семь лет победил «Зенит» в РПЛ, забив на 90-й минуте

«Спартак» впервые за семь лет победил «Зенит» в РПЛ

Матч завершился со счетом 2:1. У «Спартака» дубль сделал Кристофер Мартинс, у «Зенита» дебютный гол забил Луис Энрике. Матч собрал более 40 тыс. зрителей

Фото: Телеграм-канал ФК «Спартак»

Московский «Спартак» победил «Зенит» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), впервые с ноября 2017 года одержав победу над петербуржцами в турнире.

Матч в Москве завершился со счетом 2:1.

У «Спартака» дубль оформил Кристофер Мартинс (45+2, 90).

У «Зенита» дальним ударом дебютный гол забил Луис Энрике (83).

Мартинс стал первым игроком «Спартака», оформившим дубль против «Зенита» в РПЛ, с ноября 2013 года, когда Юра Мовсисян сделал хет-трик в ворота петербуржцев, отмечает Opta.

«Зенит» нанес лишь три удара против «Спартака». В эпоху Сергея Семака у футболистов петербургского клуба был лишь один случай в РПЛ, в 2019-м против «Ростова», когда они так же редко били по воротам.

Беспроигрышная серия «Зенита» против «Спартака» составила 13 матчей — петербуржцы одержали семь побед, еще шесть раз команды сыграли вничью.

Игру посетили 40 107 зрителей, отмечает «Матч ТВ».

«Спартак» набрал 43 очка и вышел на второе место, опередив «Зенит» по дополнительным показателям. Лидером турнира после 21 матча является «Краснодар».

В 22-м туре 30 марта «Спартак» сыграет с «Ахматом», а «Зенит» примет «Рубин».