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«Спартак» впервые за семь лет победил «Зенит» в РПЛ

«Спартак» впервые за семь лет победил «Зенит» в РПЛ, забив на 90-й минуте
Матч завершился со счетом 2:1. У «Спартака» дубль сделал Кристофер Мартинс, у «Зенита» дебютный гол забил Луис Энрике. Матч собрал более 40 тыс. зрителей
Фото: Телеграм-канал ФК «Спартак»
Фото: Телеграм-канал ФК «Спартак»

Московский «Спартак» победил «Зенит» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), впервые с ноября 2017 года одержав победу над петербуржцами в турнире.

Матч в Москве завершился со счетом 2:1.

У «Спартака» дубль оформил Кристофер Мартинс (45+2, 90).

У «Зенита» дальним ударом дебютный гол забил Луис Энрике (83).

Мартинс стал первым игроком «Спартака», оформившим дубль против «Зенита» в РПЛ, с ноября 2013 года, когда Юра Мовсисян сделал хет-трик в ворота петербуржцев, отмечает Opta.

«Зенит» нанес лишь три удара против «Спартака». В эпоху Сергея Семака у футболистов петербургского клуба был лишь один случай в РПЛ, в 2019-м против «Ростова», когда они так же редко били по воротам.

Беспроигрышная серия «Зенита» против «Спартака» составила 13 матчей — петербуржцы одержали семь побед, еще шесть раз команды сыграли вничью.

Игру посетили 40 107 зрителей, отмечает «Матч ТВ».

«Спартак» набрал 43 очка и вышел на второе место, опередив «Зенит» по дополнительным показателям. Лидером турнира после 21 матча является «Краснодар».

В 22-м туре 30 марта «Спартак» сыграет с «Ахматом», а «Зенит» примет «Рубин».

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Спартак Москва ФК Зенит
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