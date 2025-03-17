Россиянка Мирра Андреева в 17 лет впервые вошла в топ-3 чемпионской гонки WTA

Россиянка в 17 лет впервые вошла в топ-3 чемпионской гонки WTA

В чемпионской гонке Андреева обошла вторую ракетку мира Игу Свентек (Польша), которую обыграла в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе

Мирра Андреева (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Россиянка Мирра Андреева вошла в топ-3 обновленной чемпионской гонки WTA, которая опубликована на сайте организации в понедельник.

Россиянка поднялась с четвертого на третье место благодаря победе на престижном турнире WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе. 17-летняя Андреева с 22 февраля выиграла два подряд турнира серии WTA-1000, которая по значимости уступает только «Большому шлему» и Итоговому турниру. Россиянка является самой молодой победительницей «тысячника».

В чемпионской гонке Андреева обошла вторую ракетку мира Игу Свёнтек (Польша), которую обыграла в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе.

Лидирует в рейтинге чемпионка Australian Open Мэдисон Киз (США), второе место занимает первая ракетка мира Арина Соболенко (Белоруссия), которую Андреева обыграла в финале турнира в Индиан-Уэллсе.

Чемпионская гонка WTA учитывает результаты игроков только за календарный год, тогда как рейтинг определяется по итогам 52 недель. Первая восьмерка чемпионкой гонки квалифицируется на Итоговый турнир, который завершает сезон.

Из россиянок в топ-20 чемпионкой гонки также входят Екатерина Александрова (Россия, 13-е место) и Диана Шнайдер (Россия, 19).