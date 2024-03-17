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«Челси» забил дважды после 90-й минуты и вышел в полуфинал Кубка Англии

«Челси» вырвал победу у «Лестера» и вышел в полуфинал Кубка Англии
Лондонская команда в четвертьфинале с «Лестером» (4:2) упустила преимущество в два мяча, не забила пенальти, получила автогол, но смогла победить благодаря голам на 92-й и 98-й минутах
Фото: Andrew Boyers / Reuters
Фото: Andrew Boyers / Reuters

«Челси» вышел в полуфинал Кубка Англии, обыграв «Лестер» благодаря двум голам в компенсированное время.

Матч в Лондоне завершился со счетом 4:2. У «Челси» отличились Марк Кукурелья (на 13-й минуте), Коул Палмер (45+1), Карни Чуквуэмека (92) и Нони Мадуэке (98).

У «Лестера» забил Стефи Мавидиди (62). Еще один мяч в свои ворота срезал игрок «Челси» Аксель Дисаси (51).

На 26-й минуте Рахим Стерлинг не забил пенальти.

С 73-й минуты «Лестер» играл вдесятером из-за удаления Каллума Дойла.

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Ранее в полуфинал также вышли «Манчестер Сити» и выступающий в Чемпионшипе (второй дивизион) «Ковентри Сити».

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Последний участник полуфинала определится в противостоянии «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» позднее в воскресенье.

«Челси» в последний раз побеждал в Кубке Англии в 2018 году, а в финале играл в 2022-м.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Челси «Лестер Сити»
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