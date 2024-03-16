 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Клуб из второго дивизиона сенсационно вышел в полуфинал Кубка Англии

«Ковентри» из Чемпионшипа сенсационно вышел в полуфинал Кубка Англии
«Ковентри Сити» обыграл выступающий в АПЛ «Вулверхэмптон» со счетом 3:2 и второй раз в своей истории вышел в 1/2 финала Кубка Англии. В 1987 году команда выиграла этот трофей
Игроки &laquo;Ковентри&raquo;
Игроки «Ковентри» (Фото: Marc Atkins / Getty Images)

Футболисты «Ковентри Сити» обыграли в гостях «Вулверхэмптон» со счетом 3:2 в четвертьфинальном матче Кубка Англии.

В составе победителей голы забили Эллис Симмс (53-я и 90+7-я минуты) и Хаджи Райт (90+10). У проигравших отличились Райан Аит-Нури (83) и Уго Буэно (88).

Матч Кубка Англии прервали на полчаса из-за драки болельщиков
Спорт
Фото: Catherine Ivill / Getty Images

«Ковентри Сити» в нынешнем сезоне занимает восьмое место в Чемпионшипе (второй по силе дивизион в Англии), «Вулверхэмптон» расположился на девятой строчке в Английской премьер-лиге (АПЛ).

«Ковентри» дошел до полуфинала Кубка Англии лишь второй раз в своей 140-летней истории. Первый был в 1987 году, тогда клуб выиграл этот трофей.

В других парах 1/4 финала позднее сыграют «Манчестер Сити» — «Ньюкасл», «Челси» — «Лестер» и «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Английская премьер-лига (АПЛ) Кубок Англии по футболу ФК Ковентри Сити
Материалы по теме
Одну из лучших футболисток мира будут судить в Англии за расизм
Спорт
В Англии взяли режим экономии. Итоги зимнего трансферного окна в Европе
Спорт
Экс-футболист МЮ и сборной Англии продолжит карьеру в Южной Корее
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 99,97 (-0,29) Инвестиции, 15 мар, 16:52 Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 91,87 (+0,23) Инвестиции, 15 мар, 16:52
Гарри Кейн побил 60-летний рекорд в чемпионате Германии Спорт, 18:38
В Армении начали тестировать скафандры и роботов для полетов на Марс Технологии и медиа, 18:19
Средства ПВО сбили над Белгородской областью 15 снарядов РСЗО Vampire Политика, 18:04
Boeing уведомил авиакомпании о новой проблеме с лайнерами Бизнес, 17:44
Международный военно-морской салон исключили из плана на следующий год Политика, 17:35
Кто не хочет долго ждать: новостройки, которые будут сданы в 2024 году РБК и ПИК, 17:29
Клуб из второго дивизиона сенсационно вышел в полуфинал Кубка Англии Спорт, 17:29
Дарим «Весь РБК Pro» на месяц
Оформите любой интенсив и получите подписку. Подарок доступен только для новых пользователей
Купить интенсив
WSJ узнала о расследовании в США из-за продажи наркотиков через Facebook Бизнес, 17:24
«Локомотив» в овертайме обыграл «Авангард» в первом матче 1/4 финала КХЛ Спорт, 17:18
Гладков рассказал о последствиях атак на Белгородскую область за сутки Политика, 17:08
Сын Ширвиндта назвал дату прощания с артистом Общество, 17:07
МИД заявил о наплыве россиян, желающих проголосовать на выборах в Паттайе Политика, 16:57
Суд 19 марта рассмотрит возможность освободить Дани Алвеса из тюрьмы Спорт, 16:53
Памфилова заявила о попытках уничтожить ящики с бюллетенями в 20 регионах Политика, 16:18