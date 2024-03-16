Клуб из второго дивизиона сенсационно вышел в полуфинал Кубка Англии

«Ковентри Сити» обыграл выступающий в АПЛ «Вулверхэмптон» со счетом 3:2 и второй раз в своей истории вышел в 1/2 финала Кубка Англии. В 1987 году команда выиграла этот трофей

Игроки «Ковентри» (Фото: Marc Atkins / Getty Images)

Футболисты «Ковентри Сити» обыграли в гостях «Вулверхэмптон» со счетом 3:2 в четвертьфинальном матче Кубка Англии.

В составе победителей голы забили Эллис Симмс (53-я и 90+7-я минуты) и Хаджи Райт (90+10). У проигравших отличились Райан Аит-Нури (83) и Уго Буэно (88).

«Ковентри Сити» в нынешнем сезоне занимает восьмое место в Чемпионшипе (второй по силе дивизион в Англии), «Вулверхэмптон» расположился на девятой строчке в Английской премьер-лиге (АПЛ).

«Ковентри» дошел до полуфинала Кубка Англии лишь второй раз в своей 140-летней истории. Первый был в 1987 году, тогда клуб выиграл этот трофей.

В других парах 1/4 финала позднее сыграют «Манчестер Сити» — «Ньюкасл», «Челси» — «Лестер» и «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».