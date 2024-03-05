 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Экс-игрок «Челси» раскритиковал Роналду за слова об уровне Лиги 1

Экс-игрок «Челси» Лебеф раскритиковал Роналду за слова об уровне Лиги 1
В январе Криштиану Роналду заявил, что чемпионат Саудовской Аравии превосходит по уровню французскую Лигу 1
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

Слова нападающего «Ан-Насра» Криштиану Роналду, что чемпионат Саудовской Аравии превосходит французскую Лигу 1, несправедливы. Такое мнение Goal выразил бывший игрок «Челси» и сборной Франции Франк Лебеф.

«Меня раздражают слова Криштиану Роналду о том, что саудовская лига лучше Лиги 1. Как вы думаете, почему он решил сказать так про Лигу 1, а не про чемпионат Португалии? Это потому, что Лионель Месси играл в Лиге 1. Я очень уважаю его как игрока, но просто заткнись! Это несправедливо по отношению к Лиге 1», — сказал Лебёф Goal.com.

Роналду дисквалифицировали на матч за непристойный жест
Спорт
Криштиану Роналду

В январе Роналду заявил, что чемпионат Саудовской Аравии превосходит по уровню французскую Лигу 1. «Саудовская профессиональная лига конкурентоспособнее Лиги 1 — я могу это сказать после года, проведенного там. Мы уже сейчас лучше французской лиги», — приводит слова нападающего журналист Фабрицио Романо на своей странице в Х.

Роналду перешел в «Ан-Наср» в конце декабря 2022 года. Он забил 54 гола за «Ан-Наср» и сборную Португалии, став лучшим бомбардиром 2023-го. Всего 39-летний форвард отыграл за саудовский клуб 49 матчей, в которых забил 42 мяча и отдал 13 голевых передач.

«Ан-Наср» после 22 туров чемпионата набрал 53 очка и занимает второе место в таблице, уступая лидирующему «Аль-Хилялю» (62) на девять очков.

Лигу 1 по итогам 24 матчей возглавляет действующий чемпион страны «Пари Сен-Жермен», в котором Месси провел два сезона (2021/22 и 2022/23). На счету лидеров чемпионата 55 очка, они превосходят ближайшего преследователя «Брест» (46) на девять очков.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Огненный смерч в Приморье попал на видео 

Министерство обороны Германии отреагировало на утечку переговоров в СМИ

Американцы засомневались в умственных способностях Байдена. Проблемы и у Трампа

Еврокомиссия озвучит варианты применения замороженных активов России

Корабль с российским и американскими космонавтами запустили к МКС. Видео

В Саратове на школьницу напал лев. Стали известны последствия

Как меняется чистая прибыль российских банков. Инфографика

Украина согласилась продолжить транзит российского газа. Но при одном условии

В Польше упал неизвестный объект. Власти рассказали, что это было

Медведев рассказал о разговоре с Обамой, который его «поразил до глубины души»

Индекс Мосбиржи обновил двухлетний максимум

Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний

Такого не было 45 лет: британцы перестали поддерживать правящую партию
Теги
Футбол Криштиану Роналду Челси
Материалы по теме
Роналду дисквалифицировали на матч за непристойный жест
Спорт
Роналду назвал свой неприличный жест «выражением силы и победы»
Спорт
В Саудовской Аравии начали расследование из-за неприличного жеста Роналду
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 5 марта
EUR ЦБ: 99,11 (+0,38) Инвестиции, 04 мар, 16:27 Курс доллара на 5 марта
USD ЦБ: 91,35 (+0,02) Инвестиции, 04 мар, 16:27
В Воронеже объявили авиационную опасность Политика, 11:14
В многоэтажке в петербургских Шушарах от перегрузки упал лифт Общество, 11:12
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 11:10
В НХЛ произошла седьмая в сезона отставка главного тренера Спорт, 11:06
У провайдеров хостинга новый закон. Что теперь нельзя делать клиентам Pro, 11:03
Корабль Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» состыковался с МКС Технологии и медиа, 10:59
Перевозчик сообщил о задержках поездов из-за закрытия Крымского моста Общество, 10:56
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Назван московский район, где за месяц новостройки подешевели на 14% Недвижимость, 10:54
Взрывом повредило резервуар нефтебазы в Белгородской области Общество, 10:52
В поселении Кленовское Новой Москвы достроили новый культурный центр Город, 10:41
Индекс Мосбиржи впервые за 2 года превысил 3300 пунктов на дневных торгах Инвестиции, 10:39
Уводить чужих сотрудников больше не стыдно. Как делать это экологично Pro, 10:37
ЦБ рекомендовал банкам не раскрывать данные о партнерах за рубежом Финансы, 10:35
Захарова пригрозила мерами немецким журналистам в России Политика, 10:34