Экс-игрок «Челси» раскритиковал Роналду за слова об уровне Лиги 1

В январе Криштиану Роналду заявил, что чемпионат Саудовской Аравии превосходит по уровню французскую Лигу 1

Криштиану Роналду (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

Слова нападающего «Ан-Насра» Криштиану Роналду, что чемпионат Саудовской Аравии превосходит французскую Лигу 1, несправедливы. Такое мнение Goal выразил бывший игрок «Челси» и сборной Франции Франк Лебеф.

«Меня раздражают слова Криштиану Роналду о том, что саудовская лига лучше Лиги 1. Как вы думаете, почему он решил сказать так про Лигу 1, а не про чемпионат Португалии? Это потому, что Лионель Месси играл в Лиге 1. Я очень уважаю его как игрока, но просто заткнись! Это несправедливо по отношению к Лиге 1», — сказал Лебёф Goal.com.

В январе Роналду заявил, что чемпионат Саудовской Аравии превосходит по уровню французскую Лигу 1. «Саудовская профессиональная лига конкурентоспособнее Лиги 1 — я могу это сказать после года, проведенного там. Мы уже сейчас лучше французской лиги», — приводит слова нападающего журналист Фабрицио Романо на своей странице в Х.

Роналду перешел в «Ан-Наср» в конце декабря 2022 года. Он забил 54 гола за «Ан-Наср» и сборную Португалии, став лучшим бомбардиром 2023-го. Всего 39-летний форвард отыграл за саудовский клуб 49 матчей, в которых забил 42 мяча и отдал 13 голевых передач.

«Ан-Наср» после 22 туров чемпионата набрал 53 очка и занимает второе место в таблице, уступая лидирующему «Аль-Хилялю» (62) на девять очков.

Лигу 1 по итогам 24 матчей возглавляет действующий чемпион страны «Пари Сен-Жермен», в котором Месси провел два сезона (2021/22 и 2022/23). На счету лидеров чемпионата 55 очка, они превосходят ближайшего преследователя «Брест» (46) на девять очков.