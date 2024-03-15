Тренер «Спартака» заявил о готовности Ковальчука сыграть в 1/4 финала КХЛ
Форвард «Спартака» Илья Ковальчук готов сыграть в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ против магнитогорского «Металлурга». Об этом журналистам сообщил главный тренер московского клуба Алексей Жамнов.
«Все здоровы, все готовы. Серьезных травм ни у кого нет. Ковальчук готов. Все ребята в обойме, все готовы принять участие в серии с «Металлургом», — цитирует Жамнова «РИА Новости».
В серии первого раунда против череповецкой «Северстали» 40-летний Ковальчук сыграл только во втором матче. Форвард тогда провел на льду более 15 минут и сделал один бросок по воротам, а «красно-белые» уступили (1:2).
Первый матч «Спартака» и «Металлурга» состоится 17 марта в Магнитогорске.
Ковальчук вернулся в КХЛ в конце декабря и набрал 8 (4+4) очков в 20 матчах регулярного чемпионата.
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