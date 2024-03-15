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Тренер «Спартака» заявил о готовности Ковальчука сыграть в 1/4 финала КХЛ

Жамнов сообщил о готовности Ковальчука сыграть в 1/4 финала плей-офф КХЛ
В серии первого раунда против череповецкой «Северстали» 40-летний хоккеист принял участие только в одном матче
Илья Ковальчук
Илья Ковальчук (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Форвард «Спартака» Илья Ковальчук готов сыграть в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ против магнитогорского «Металлурга». Об этом журналистам сообщил главный тренер московского клуба Алексей Жамнов.

«Все здоровы, все готовы. Серьезных травм ни у кого нет. Ковальчук готов. Все ребята в обойме, все готовы принять участие в серии с «Металлургом», — цитирует Жамнова «РИА Новости».

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Фото:Максим Константинов / ТАСС

В серии первого раунда против череповецкой «Северстали» 40-летний Ковальчук сыграл только во втором матче. Форвард тогда провел на льду более 15 минут и сделал один бросок по воротам, а «красно-белые» уступили (1:2).

Первый матч «Спартака» и «Металлурга» состоится 17 марта в Магнитогорске.

Ковальчук вернулся в КХЛ в конце декабря и набрал 8 (4+4) очков в 20 матчах регулярного чемпионата.

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Хоккей КХЛ Илья Ковальчук Алексей Жамнов ХК Спартак
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